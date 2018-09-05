Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт

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Как пишет издание, мошенникам даже не нужны технические знания — они используют так называемую "социальную инженерию". Потенциальной жертве приходит СМС с предупреждением о том, что её карта заблокирована банком. Жертва обращается по указанному в сообщении телефону или адресу электронной почты и попадает на вежливого молодого человека, который очень грамотно всё объясняет и производит впечатление настоящего работника банка.После этого из звонящего "выуживают" данные карты с помощью различных техник манипуляции. Мошенники даже могут давить авторитетом или ссылками на федеральные законы — собственно, это и есть нововведение.В 2016 году социальная инженерия заработала для преступников около 700 миллионов рублей, в 2017-м — уже почти миллиард. Только в первой половине 2018 года эта сумма уже преодолела отметку в миллиард рублей, и количество обманутых только растёт. Мошенники нацелены в первую очередь на технически не очень продвинутых людей, например, пенсионеров.