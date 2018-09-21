Мосгорсуд снова ликвидировал движение «СтопХам»

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Как отмечается в сообщении, также объединение будет исключено из единого государственного реестра юридических лиц. «Решение может быть обжаловано в судебной коллегии по административным делам Верховного суда РФ в течение одного месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме», — заметили в Мосгорсуде.Движение «СтопХам» не будет добиваться отмены решения Мосгорсуда о своей ликвидации, сообщил «Интерфаксу» руководитель организации Дмитрий Чугунов.В сентябре 2016 года Верховный суд (ВС) отклонил решение Мосгорсуда о ликвидации движения, вынесенное в марте того же года. Тогда активисты «СтопХам» заявили, что ликвидация организации — это несоразмерное наказание за задержку отчета в государственные структуры. Их защита напомнила, что за срыв сроков подачи отчетности предусмотрен штраф в размере 5 тыс. руб.Межрегиональная общественная организация содействия развитию культурных взаимодействий в гражданском обществе «СтопХам» была создана в 2010 году. Она борется за то, чтобы водители соблюдали правила дорожного движения. Также «СтопХам» известен акциями по расклеиванию на стекла неправильно припаркованных автомобилей наклеек с надписью: «Мне плевать на всех, паркуюсь, где хочу».