Молодых поэтов региона приглашают принять участие в Межрегиональном литературном турнире «Библиотека открывает таланты»
23 марта 2018 14:48
101
Победитель получает сертификат на издание собственной книги.
Самарский отборочный тур пройдет 1 апреля в 13.00 в ТК «Гудок». Жюри проведет отбор участников для полуфинала конкурса и сообщит им о своём решении не позднее 22 апреля. Полный список полуфиналистов будет оглашен в день проведения полуфинала перед началом мероприятия.
Предусмотрено очное и заочное участие в турнире. Для участия в отборочном туре настоятельно рекомендуем ознакомиться с Положением. Все участники в обязательном порядке должны прислать тексты на электронный адрес конкурса: litturnir2018@mail.ru. Заявки от участников
заочного отборочного тура принимаются до 15 апреля. Полуфинал и финал турнира, а также литературные мастер-классы состоятся 28 апреля в Самарской областной библиотеке.
По итогам приближающегося отборочного тура в Самаре и прошедшего 14 февраля отборочного тура в Москве в финал пройдут десять человек, сообщает пресс-служба СОУНБ.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
23 марта 2018 16:21
Цель фестиваля - создание условий, обеспечивающих воспитание, саморазвитие подрастающего поколения, реализацию возможностей одаренных детей и талантливой... Социум
67
23 марта 2018 16:15
В этом году на соискание престижной награды выдвинуто 327 проектов и достижений. Социум
71
23 марта 2018 16:01
В перспективе стандарт 5G должен стать одной из опорных технологий в цифровой экономике. Он будет активно использоваться в таких областях, как Интернет вещей,... Социум
70
Здравоохранение
23 марта 2018 09:58
Можно будет сразу узнать результат. Здравоохранение
184
22 марта 2018 17:22
21 марта в Самарском областном клиническом центре профилактики и борьбы со СПИД состоялось торжественное мероприятие с участием ректора Самарского... Здравоохранение
435
22 марта 2018 12:20
Он вручил центру вручил Сертификат о присвоении статуса клинический. Здравоохранение
211
Новости медицины
22 марта 2018 16:54
Вкус генерируемого пара напрямую зависит от ароматических добавок в составе жидкости. Новости медицины
50
21 марта 2018 19:44
Многие заводят в своем жилище животных. Они радуют нас, поднимают настроение, дарят приятные эмоции и преданны. И когда животные болеют, то это - настоящая беда... Новости медицины
55
19 марта 2018 21:47
Для астмы характерны такие признаки как: кашель, затрудненное дыхание, приступы удушья. Если больному человеку вовремя не оказать помощь, он может умереть. Новости медицины
87
Туризм
21 марта 2018 10:34
Российские туристы бронируют жилье в Самаре в дни весенних каникул в среднем на две ночи. Туризм
192
16 марта 2018 12:54
Они хотели бы открыть на полуострове культурный центр. Туризм
382
14 марта 2018 12:56
Путешественники выбирали его в период недавних «длинных праздников». Туризм
284
Образование
23 марта 2018 10:38
В планах правительства – проводить образовательные семинары на базе учреждений отрасли. Образование
132
22 марта 2018 23:09
Ролики напоминают школьникам об основных особенностях процедуры экзамена, о минимальных баллах для получения аттестата и поступления в вуз, правилах... Образование
336
22 марта 2018 12:08
В регионе по-прежнему наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Образование
334
Культура
23 марта 2018 14:01
Из 364 заявленных работ на очный допущены 302 работы учащихся из всех муниципальных образований региона. Культура
122
23 марта 2018 13:50
Он отметил, что культура Самарской области – это отдельный предмет гордости для каждого гражданина. Культура
110
23 марта 2018 13:31
Она расположится на ул. Куйбышева. Культура
126
Мода
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
439
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
769
25 октября 2017 18:14Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом. Мода
743
Видео
12 марта 2018 12:45
Стадион обещают достроить к началу апреля. ЧМ-2018
1117
16 февраля 2018 14:00
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
758
15 февраля 2018 13:42
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске. В мире
698
12 февраля 2018 09:29
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila. Культура
1473
30 января 2018 10:23
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
880
30 января 2018 09:52
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
971
Фоторепортажи
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
1580
2 февраля 2018 10:42
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга». Социум
901
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
4156
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
2364
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2823
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2711
Мероприятия