Молодых поэтов региона приглашают принять участие в Межрегиональном литературном турнире «Библиотека открывает таланты»

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Победитель получает сертификат на издание собственной книги.Самарский отборочный тур пройдет 1 апреля в 13.00 в ТК «Гудок». Жюри проведет отбор участников для полуфинала конкурса и сообщит им о своём решении не позднее 22 апреля. Полный список полуфиналистов будет оглашен в день проведения полуфинала перед началом мероприятия.Предусмотрено очное и заочное участие в турнире. Для участия в отборочном туре настоятельно рекомендуем ознакомиться с Положением. Все участники в обязательном порядке должны прислать тексты на электронный адрес конкурса: litturnir2018@mail.ru. Заявки от участниковзаочного отборочного тура принимаются до 15 апреля. Полуфинал и финал турнира, а также литературные мастер-классы состоятся 28 апреля в Самарской областной библиотеке.По итогам приближающегося отборочного тура в Самаре и прошедшего 14 февраля отборочного тура в Москве в финал пройдут десять человек, сообщает пресс-служба СОУНБ.