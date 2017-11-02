Молодые учёные Самарского университета представили проект космического аппарата семейства «АИСТ» нового поколения
2 ноября 2017 12:18
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Участникам международного практикума ООН по вопросам космического пространства был представлен инициативный проект самарских ученых - маломассогабаритный космический аппарат «АИСТ-3», сообщает пресс-служба вуза.
Он должен стать стать продолжением серии малых космических аппаратов семейства “АИСТ”, созданных в партнерстве с АО «Ракетно-космический центр «Прогресс» в 2008-2016 годах.
Основное назначение МКА «АИСТ-3» – дистанционное зондирование Земли с помощью современного оптико-электронного комплекса микро-класса «Скворец». Его разработкой занимается зеленоградский филиал РКЦ «Прогресс» - Научно-производственное предприятие "Оптико-электронные комплексы и системы" (НПП "Оптэкс").
Предполагается, что этот комплекс сможет обеспечить разрешение снимков 1,2 и 1,3 м в оптическом диапазоне с полосой захвата 8-10 км. В настоящее время определен проектный облик и компоновка МКА «АИСТ-3», предложен состав целевой и бортовой аппаратуры.
Космический аппарат предназначен не только для дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), но и проведения научных экспериментов. Масса аппарата составляет всего 170 кг, что является его весомым преимуществом среди МКА такого класса.
«Идея разработать такой аппарат возникла в ходе проработки проекта по установке аппаратуры оптико-электронного наблюдения на МКА «АИСТ» первой серии, – рассказал Иван Ткаченко. – Два таких университетских спутника массой по 39 кг надежно работают на орбите. Конструктивно «АИСТ» – очень удачная платформа, но нам стало ясно, что разместить аппаратуру ДЗЗ с высокими характеристиками на этой платформе не удается. Поэтому мы предложили проект более тяжелого аппарата - “АИСТ-3”.
Параллельно с этим продолжается инициативная проработка проекта серии маломассогабаритных многофункциональных космических аппаратов на базе унифицированной платформы «АИСТ» первого поколения.
Молодыми учеными Самарского университета предложены три варианта оснащения аппарата целевой аппаратурой: «АИСТ-Т» можно использовать для технологических экспериментов, «АИСТ-Р» — для отработки перспективной радиолокационной аппаратуры, а «АИСТ-М» — для проведения медико-биологических экспериментов, в том числе по определению уровней радиации на высоких орбитах, до 1000 км.
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