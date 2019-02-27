Молодые сотрудники УФСИН России по Самарской области приняли Присягу на верность служебному долгу

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В этот день Присягу приняли сорок два молодых сотрудника, поступивших на службу в различные подразделения уголовно-исполнительную системы региона и прошедших специальное первоначальное обучение.



Приветствовал молодое пополнение заместитель начальника УФСИН полковник внутренней службы Игорь Третьяков. Он особо подчеркнул, что принятие Присяги – торжественный и волнующий момент в жизни сотрудника УИС. Это священная клятва верности служения народу,

Отечеству, нерушимый закон для сотрудника уголовно-исполнительной системы.



С напутственными словами к вновь прибывшим сотрудникам обратилась председатель совета ветеранов УИС региона полковник внутренней службы в отставке Наталья Чайковская. Она пожелала им добросовестно исполнять служебные обязанности, в полной мере реализовывать

полученные знания в работе, а также выразила надежду, что текст Присяги станет для молодых сотрудников главным ориентиром в их службе.



Завершилась церемония торжественным маршем, передает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.





Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области