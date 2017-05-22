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Новости /  Общество /  Социум  

Молодые семьи Жигулевска получат сертификаты на приобретение жилья

22 мая 2017 09:33
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Молодые семьи Жигулевска получат сертификаты на приобретение жилья
Свидетельства вручит Глава городского округа Владимир Классен.

22 мая в 15.00 в здании администрации городского округа Жигулевск состоится торжественное вручение сертификатов на приобретение жилья 10 молодым семьям. Свидетельства вручит Глава городского округа Владимир Классен.
Сегодня в Жигулевске в очереди на их получение состоят 216 молодых семей – участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы.

В 2017 году на ее реализацию выделено 8 389 672,20 руб. В том числе: 2 320 055,20 руб. из федерального бюджета; 4 187 813,52 руб. – из областного и 1 881 803,48 руб. – из средств местного бюджета, сообщает сайт облправительства.
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Комментарии



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