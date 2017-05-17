Молодые артисты из Самарской области принимают участие в фестивале "Факел" в Сочи

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Молодые артисты из Самарской области принимают участие в фестивале "Факел" в СочиИтоги будут объявлены на церемонии награждения 18 мая.14 мая в Сочи (Красная Поляна) состоялось торжественное открытие финального тура VII корпоративного фестиваля «Факел» ПАО «Газпром». Более 1600 человек прибыло на Юг России. Среди финалистов – два представителя Самарской области.Торжественная церемония открытия состоялась в концертном комплексе «Роза Холл».За звание лауреатов в течение трех конкурсных дней будет бороться 41 делегация из России, Армении, Беларуси, Кыргызстана и Китая.Поддержать фестиваль приехали коллеги из зарубежных компаний-партнеров ПАО «Газпром» – Боливии, Вьетнама, Словении, Германии и Франции.Участники покажут программы в номинациях «вокал», «хореография», «вокально-инструментальные и инструментальные ансамбли», «эстрадно-цирковой и оригинальный жанр», «фольклор» – всего 126 творческих номеров. Лучшие исполнители и коллективы будут определены в трех возрастных группах: дети от 5 до 10 и от 11 до 17 лет включительно, взрослые от 17 лет и старше. Также в рамках фестиваля состоится конкурс «Юный художник».Жюри представлено известными деятелями искусства и культуры Российской Федерации. Его возглавляет Александра Пермякова, народная артистка России, лауреат премии Правительства Российской Федерации, член Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству, профессор, руководитель Государственного академического русского народного хора имени М.Е. Пятницкого.От ООО «Газпром трансгаз Самара» выступит вокальная группа «Мужики», а третьеклассница Ксения Вакаева примет участие в конкурсе «Юный художник».Итоги будут объявлены на церемонии награждения 18 мая. Закроется фестиваль 19 мая Гала-концертом победителей.