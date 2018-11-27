Молодогвардейская, 66: Есть замысел сделать музей, где люди смогут увидеть историю страны глазами хроникёров
27 ноября 2018 22:09
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"Молодогвардейская, 66: с 1927 г здесь находилась Куйбышевская студия кинохроники. Во время ВОВ большинство фронтовых съёмок делалось на ее базе. Есть замысел сделать музей, где люди смогут увидеть историю страны глазами хроникёров. Будем просить о поддержке", - написал он в Твиттере.
Напомним, 6 ноября на улице Молодогвардейская, 66 состоялась церемония открытия мемориальной доски в честь легендарной Куйбышевской студии кинохроники.
Одна из старейших в стране студий документального кино была основана в 1927 году. Её основной задачей стало создание документальных фильмов и киножурналов. Долгие годы эта студия была единственной на Волге и обслуживала шесть областей, на неё работали корреспонденты от Ярославля до Астрахани. Киножурнал, выпущенный на куйбышевской студии, показывали в Пензенской, Горьковской, Оренбургской, Ульяновской областях, Рязанской и, конечно в Куйбышеве, а документальные фильмы транслировались по всей стране.
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