Молодого ветврача заманили в деревню бесплатным жильем, а теперь пытаются его отобрать
11 декабря 2018 20:58
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Семья Морозовых жила в доме, купленном ХПП и администрацией района в рамках федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года». Дом считался общей долевой собственностью фирмы Тарасенко и райадминистрации. В 2015 году Утевское ХПП вступило в процедуру банкротства, а в начале 2018 года было ликвидировано.
Доля в жилом доме Морозовых была включена в конкурсную массу банкротящегося предприятия с целью продажи на торгах. К ветврачу и его жене подали иск о выселении и взыскании 540 тыс. руб. — сумма рассчитана по средней стоимости аренды жилья в Нефтегорском районе.
Суды — районный, а затем и областной — внимательно изучили федеральную целевую программу и оснований для выселения ветврача не нашли. Увольнение Морозова в результате ликвидации предприятия таким основанием быть не может.
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