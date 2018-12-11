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Новости /  Общество /  Социум  

Молодого ветврача заманили в деревню бесплатным жильем, а теперь пытаются его отобрать

11 декабря 2018 20:58
194
И взыскать более полумиллиона «неосновательного обогащения».
Морозов с женой переехали в Нефтегорский район еще в 2010 году. Молодой специалист трудоустроился ветврачом в «Утевском хлебоприемном предприятии». Компания, принадлежащая бизнесмену Алексею Тарасенко, на тот момент занималась растениеводством, передает «СО» ОНЛАЙН.

Семья Морозовых жила в доме, купленном ХПП и администрацией района в рамках федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года». Дом считался общей долевой собственностью фирмы Тарасенко и райадминистрации. В 2015 году Утевское ХПП вступило в процедуру банкротства, а в начале 2018 года было ликвидировано.

Доля в жилом доме Морозовых была включена в конкурсную массу банкротящегося предприятия с целью продажи на торгах. К ветврачу и его жене подали иск о выселении и взыскании 540 тыс. руб. — сумма рассчитана по средней стоимости аренды жилья в Нефтегорском районе.

Суды — районный, а затем и областной — внимательно изучили федеральную целевую программу и оснований для выселения ветврача не нашли. Увольнение Морозова в результате ликвидации предприятия таким основанием быть не может. 
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Комментарии



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