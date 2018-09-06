Молодежный концертно-театральный комплекс "Дирижабль" на улице Куйбышева начал свою работу

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Проект стал межвузовской площадкой, объединяющей творческую молодежь СО. С открытием ребят поздравили Дмитрий Азаров, и.о.Министра культуры Николай Малаков и Александр Хинштейн.Глава региона дал ребятам творческое задание: разработать "Календарь выходных дней" на следующее лето для ул.Куйбышева."А реализовывать его мы будем вместе", - подчеркнул Дмитрий Азаров.Напомним, после ЧМ-2018, по желанию самих самарцев, улица Куйбышева стала пешеходной по выходным."Дмитрий Азаров и Александр Хинштейн стремятся сделать Самару культурной столицей Поволжья. Если продолжите двигаться такими темпами, станете единственными претендентами на это почетное звание. А молодежь "Дирижабля" будет подспорьем в решении этих задач!", - отметил Николай Малаков.Глава региона Дмитрий Азаров подчеркнул: "Идея о концертно-театральном комплексе, которая родилась в студенческом коллективе, была реализована. Мы с вами получили замечательный, центр - творческий, наполненный новыми идеями, и молодыми талантами", передает пресс-служба департамента информационной политики СО.