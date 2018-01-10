Молодежь от 12 до 17 лет приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе «Идеи, преображающие города»

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Главная цель конкурса поддержка талантливых молодых людей, готовых создавать архитектурные проекты благоустройства дворов, парков,скверов, городских пустырей, торговых зон и т.д. Организаторы конкурса ждут от участников проекты преображения малых архитектурных форм (скамеек, обстановок общественного транспорта), а также идеи по созданию новых городских достопримечательностей.В конкурсе могут участвовать как студенты профильных ВУЗ-ов, так и просто молодые люди, которые хотят изменить городскоепространство и готовы ради этого потрудиться. Рассматриваются также коллективные заявки. Положение о конкурсе «Идеи,преображающие города» размещено на сайте: http://trazvi.ru/.Молодые люди, прошедшие конкурсный отбор, станут участниками Всероссийской образовательной программы, которая пройдет с 7 по 20марта 2018 года на базе Всероссийского детского центра «Смена» (Краснодарский край). Программа обучения подготовлена с учетомосновных направлений реализации президентского проекта «Формирование комфортной городской среды». Организаторами выступает Союзроссийских городов, АНО «Институт развития местных сообществ», Фонд содействия реформированию ЖКХ.Заявки на участие принимаются до 3 февраля 2018 года по электронной почте: irms.info@yandex.ru, тел.: (495) 606-85- 31, 89168417438, сообщает пресс-служба администрации Самары.