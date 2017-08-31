Молодежь Самары пообщается с ветеранами спецназа

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5 сентября в 16:00 в День солидарности в борьбе с терроризмом в Самарском Доме молодежи (проспект Ленина, 3) пройдет акция «Память. Беслан». Молодые люди почтут память погибших в террористических актах и поговорят с ветеранами спецназа.Школьники, студенты и представители молодёжных организаций города соберутся вместе, чтобы вспомнить жертв террористических актов. Гостями акции станут представители Самарской городской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов и сотрудники центра кинологической службы ГУ МВД России по Самарской области.Гости расскажут о правильном поведении при обнаружении опасных предметов, правилах поведения во время террористических актах. Молодые люди смогут задать вопросы о работе спецназа, о необычных случаях, которые происходят на службе. У участников акции будет возможность не только послушать ветеранов спецназа, но и посмотреть как работают настоящие служебные собаки.В честь сотрудников спецназа России, погибших при исполнении обязанностей, и жертв террористических актов зажгут свечи и выпустят в небо воздушные шары.Подобная акция пройдет в нашем городе во второй раз. Главная ее цель - профилактика экстремизма и противодействие распространению идеологии терроризма в молодёжной среде, сохранение памяти о трагических событиях, героических подвигах,произошедших в Беслане в 2004 году.В мероприятии могут принять участие все желающие. Для этого необходимо зарегистрироваться по ссылке: https://goo.gl/yqBCcr.Организатором акции «Память. Беслан» является муниципальное бюджетное учреждение городского округа Самара «Самарский Дом молодежи» при поддержке Департамента культуры и молодежной политики Администрации городского округаСамара.