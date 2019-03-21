Модернизацию транспортной модели Самары и вопросы переименования остановок обсудили на Общественном совете
21 марта 2019 19:55
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Совет сформирован для того, чтобы специалисты отрасли совместно с представителями научного сообщества, Общественной палаты и Думы городского округа Самара, профсоюзных структур, перевозчиков, общественных организаций и активистов-общественников прорабатывали вопросы и инициативы, касающиеся работы общественного транспорта, организации дорожного движения на территории Самары и в целом усовершенствования транспортной модели города.
Вопросы для обсуждения на заседании были подготовлены и профильным Департаментом, и внесены в повестку по предложению членов Общественного совета.
Один из наиболее актуальных вопросов, рассмотренных на заседании, - транспортное обслуживание жителей Куйбышевского района после запуска движения по мостовому переходу «Фрунзенский». Совместная работа в этой части ведется с областным министерством транспорта и автомобильных дорог.
«Отклик на наши инициативы есть. Через мост «Фрунзенский» будет организовано троллейбусное движение. Серьезнейшую работу проводим, чтобы оно было сохранено на мосту по улице Главная. Это крайне важно для жителей прежде всего Куйбышевского района. Также перед нами стоит задача восстановления трамвайного движения, которое было приостановлено в зоне строительных работ (сейчас оно организовано без заезда на Хлебную площадь), а также обновления трамвайного кольца в этом районе», - сообщил руководитель Департамента транспорта Администрации г. о. Самара Сергей Маркин.
Чтобы в дальнейшем запустить движение троллейбусов по мостовому переходу, предусмотрено:
- вблизи развязки мостового перехода с ул. Фрунзе – строительство новой тяговой подстанции и троллейбусной линии от ул. Шоссейная по мосту с выходом на улицы Чапаевская и Комсомольская (в течение 2019 года);
- проектирование, затем строительство участка троллейбусной линии по ул. Комсомольская от ул. Чапаевская до ул. Куйбышева и далее – по ул. Куйбышева до ул. Пионерская (в течение 2019 года и 2020 года - соответственно).
После запуска движения по мосту «Фрунзенский» для сохранения движения троллейбусов через мост по ул. Главная областным профильным министерством будут предусмотрены специальные усиленные закладные опоры для контактной сети МП «ТТУ» - выполнение работ будет вестись по отдельному проекту (в течение 2020 года).
Участок трамвайных путей до Хлебной площади будет восстановлен в рамках отдельного проекта (в течение 2020 года).
Участники заседания считают, что все это не только улучшит транспортную доступность Куйбышевского района, но и существенно уменьшит число «заторовых» ситуаций на въезде в город и на выезде.
«Главная задача – сделать так, чтобы общественный транспорт был доступным, удобным и комфортным, чтобы была культура транспортного обслуживания. При этом отработка целевых комплексных планов обязательно должна выполняться с учетом социальных стандартов», - подчеркнул председатель Общественного совета при Департаменте транспорта Администрации г. о. Самара Петр Григоров.
В ходе заседания было принято решение о необходимости более масштабного использования автоматизированной системы управления движением.
«На улицах, которые реконструируются, комплексно или капитально ремонтируются, должны устанавливаться светофоры с поддержкой АСУДД, с датчиками, которые позволят настраивать адаптивные фазы светофоров, подстраиваться под дорожную нагрузку. Также принято решение организовать возможность приоритетного движения для общественного транспорта на ряде перекрестков. Все это члены Общественного совета рекомендуют Департаменту транспорта для дальнейшей реализации во взаимодействии с профильными службами», – пояснил заместитель председателя Общественного совета при Департаменте транспорта Администрации г. о. Самара, председатель правления Центра общественного взаимодействия Андрей Ишмуратов.
Помимо этого, совет рассмотрел обращения относительно переименования нескольких остановок. Так, была поддержана инициатива переименования остановки «Ипподром» в «Площадь авиаконструктора Ильюшина». Для переименования остановки «Хлебозавод» в «Хлебозавод № 5» предприятие готово обустроить прилегающую территории и оформить остановочный павильон – вопрос будет дополнительно согласовываться.
Намечен и план работы на следующее заседание. На рассмотрение будут вынесены следующие темы: экономическое и социальное обоснование развития метрополитена, комплексная схема организации дорожного движения в рамках Самарско-Тольяттинской агломерации и другие аспекты модернизации транспортной модели города. На встречу будут приглашены представители областных ведомств, передает пресс-служба администрации Самары.
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