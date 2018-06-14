«Модерн в облаках»: над 18 зданиями в стиле модерн в Самаре поднимутся в воздух 4-метровые гелиевые шары

Над 18 зданиями в стиле модерн поднимутся в воздух 4-метровые гелиевые шары с графическим изображением, названием и годом постройки объектов. Возле памятников архитектуры будут установлены навигационные стенды с информацией.Для привлечения дополнительного внимания к памятникам и оживления городской среды, рядом с архитектурными объектами разместятся шесть творческих площадок с разного рода активностями. Они будут работать накануне и в день проведения матчей на стадионе «Самара-Арене». На трех площадках выступят музыкальные коллективы, на остальных - уличные артисты, танцоры и художники.В городе несколько десятков зданий в стиле «ар нуво». Около сорока можно отнести к наиболее ценным. Для проекта «Модерн в облаках» отобрано 18 памятников архитектуры, расположенных вдоль гостевых и туристических маршрутов ЧМ-2018.Авторы проекта - архитекторы Дмитрий и Мария Храмовы (мастерская урбанистики «Артполис»). Соавторами выступили архитектурный обозреватель Армен Арутюнов, организаторы фестиваля «Метафест» Андрей Кочетков и Алексей Есин, доцент Самарского университета Андрей Чернов, музыканты Дмитрий и Татьяна Дмитриевы, художники Лилия и Алексей Лысенковы и Ирина Павлова.Самара обладает уникальным архитектурным наследием эпохи модерн. Едва ли другой нестоличный город России может похвастаться таким количеством и качеством сохранившихся объектов. В комплексе они формируют настоящий заповедник модерна, занимающий почти всю историческую часть города. Предприниматели начала ХХ века не экономили на своих домах, заказывали проекты особняков и загородных усадеб не только местным зодчим, но и именитым московским и петербургским архитекторам, да и уровень самарских мастеров был отнюдь не провинциальным. Среди памятников города на Волге есть произведения Федора Шехтеля и Федора Лидваля, Александра фон Гогена и Дмитрия Вернера, Михаила Квятковского и Александра Зеленко.1. Особняк Курлиной, улица Фрунзе, 159. Архитектор Александр Зеленко, 1903 год.2. Особняк Новокрещеновой, улица Фрунзе, 144. Архитектор Михаил Квятковский, 1909 год.3. Особняк Владимира фон Вакано, улица Шостаковича, 3. Архитектор Дмитрий Вернер, 1914 год.4. Общественное собрание, улица Куйбышева, 157/ Шостаковича, 1. Архитектор Дмитрий Вернер, 1911-1914 годы.5. Крестьянский поземельный банк, улица Куйбышева, 153. Архитектор Александр фон Гоген, 1909-1912 годы.6. Гостиница "Гранд-отель", улица Куйбышева, 111. Архитектор Михаил Квятковский, 1908-1909 годы.7. Дом Сибиряковой, улица Куйбышева, 107. Архитектор Георгий Мошков, 1904 год.8. Здание почтовой конторы, улица Куйбышева, 82/ Ленинградская, 24. 1910-е годы.9. Особняк Сапрыкина, улица Ленинградская, 22. 1912-1913 годы.10. Окружной суд, улица Куйбышева, 60/ Венцека, 39. Архитектор Филарет Засухин, 1903 год.11. Гостиница "Националь", улица Фрунзе, 91/ Ленинградская, 37. 1900-е годы.12. Дом Нуйчева, улица Ленинградская, 45. Архитектор Дмитрий Вернер, 1911 год.13. Доходный дом Юриной, улица Ленинградская, 56/ Чапаевская, 89. Архитектор Филарет Засухин, 1910-е годы.14. Торговый дом Пермяковой, улица Молодогвардейская, 70. Архитектор Александр Зеленко, 1901 год.15. Новотроицкий торговый корпус, улица Молодогвардейская, 57. Архитектор Дмитрий Вернер, 1910-1912 годы.16. Доходный дом Гринберга, улица Молодогвардейская, 98/ Некрасовская, 53. Архитектор Зельман Клейнерман, 1909-1910 годы.17. Торговый дом Щетинкина, улица Молодогвардейская, 67/ Некрасовская, 60. Архитектор Яков Решетников, 1909 год.18. Особняк Матвеевых, улица Молодогвардейская, 69. Архитектор Дмитрий Вернер, 1912 год.Творческие площадки:1. Площадь Революции (рок, фанк, джаз, реггей, живая электронная музыка)2. Улица Ленинградская возле ТЦ «Опера» (академическая музыка, джаз, этническая музыка)3. Улица Красноармейская, 15, двор Музея модерна (рок, фанк, джаз, реггей, живая электронная музыка)4. Улица Ленинградская у стелы в честь 150-летия Самарской губернии (выступления танцоров, уличных артистов и художников)5. Улица Куйбышева, вход в Струковский сад со стороны улицы Шостаковича (выступления танцоров, уличных артистов и художников)6. Улица Куйбышева, 121, сквер «Три вяза» (выступления танцоров, уличных артистов и художников), сообщает пресс-служба администрации Самары.