Многофункциональные центры признаны лучшими клиентоориентированными учреждениями Самарской области

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В Самарской области подведены итоги конкурса «Практика применения проектного управления и реализации клиентоориентированного подхода в государственном и муниципальном секторах».Конкурс стартовал в апреле 2017 года и начался с практико-ориентированной конференции, в рамках которой проводились образовательные семинары и мастер классы по проектному управлению, повышению качества и доступности государственных и муниципальных услуг. В работе практической конференции приняли участие более 150 представителей министерств, ведомств, организаций, учреждений государственного и муниципального секторов.В ходе отборочного тура конкурса были выявлены лауреаты по трем номинациям: «Организация и эффективная деятельность Проектного офиса», «Лучшее клиентоориентированное учреждение», «Внедрение бережливого производства». Победителями конкурса в номинации «Лучшее клиентоориентированное муниципальное учреждение» стали МАУ г.о. Тольятти «МФЦ», МБУ г.о. Сызрань «МФЦ» и МБУ м.р. Сызранский «МФЦ».