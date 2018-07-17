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Новости /  Общество /  Социум  

Мнение тольяттинского депутата Сергея Жеребцова о стратегической сессии "Новое качество жизни"

17 июля 2018 17:17
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Инициатором проведения стратегических сессий и привлечения к обсуждению стратегии развития широкой общественности стал глава региона Дмитрий Азаров.
Инициатором проведения стратегических сессий и привлечения к обсуждению стратегии развития широкой общественности стал глава региона Дмитрий Азаров.

Всего будет проведено семь тематических сессий, по итогом каждой из которых должны быть выработаны определенные предложения для отражения их в долгосрочном плане развития Самарской области "Стратегии лидерства".

Депутат городской думы Тольятти, генеральный директор АО "МУ ЖКХ" Сергей Жеребцов поделился с Волга Ньюс своими ожиданиями от завтрашней стратегической сессии "Новое качество жизни".

Он пояснил, что готовится к завтрашней сессии, вместе с помощниками изучает законодательные документы. "Пока не хочу называть конкретные темы, которые буду поднимать", - заметил Жеребцов.

При этом сам формат работы над стратегией, включающий в себя масштабное обсуждение важнейших вопросов в рамках сессий с привлечением экспертов и общественности, Сергей Жеребцов оценил "сугубо положительно".

"Мы, по сути, должны выработать стратегию, по которой будем в дальнейшем жить. Это как бизнес-план, который готовят, планируя открыть предприятие. Ведь без него можно не учесть, упустить много важных моментов", - объясняет Сергей Жеребцов, акцентируя внимание на важности этого документа, а также на необходимости подойти к его разработке со всей ответственностью и серьезностью.

"Стратегия - это как раз тот рабочий документ, в котором должно быть предусмотрено все. Важно, чтобы наши возможности совпадали с нашими желаниями. Так вот в рамках работы над стратегией развития мы как раз и должны увязать наши желания с возможностями, потому что только в этом случае документ получится рабочим", - подчеркивает Сергей Жеребцов, добавляя, что стратегия ни в коем случае не должна быть "просто красивой картинкой".

"Мы должны трезво оценивать свои возможности и, исходя из них, как раз проектировать то, чего хотим достичь. Опять же в рамках сессии мы сможем обсудить, в числе прочего, идеи по использованию каких-то новых инструментов для достижения поставленных целей - как, например, новые механизмы привлечения инвесторов в регион. В принципе, предложения могут быть самыми необычными и разными, а уж после обсуждения мы будем решать, насколько они актуальны и реализуемы", - подытожил Сергей Жеребцов.


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Комментарии



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