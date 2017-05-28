Митинг пенсионеров в Самаре завершен (дополнено)
28 мая 2017 18:40
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Как сообщает blog-matveev.livejournal.com, несмотря на разгар дачного сезона, дождливую погоду и выходной день, новый митинг протеста пенсионеров 28 мая собрал около 1,5 тыс. участников. Требования протестующих остались прежними: возврат секвестированных с 2017 года льгот пенсионеров, включая отмену введенного лимита на проезд по социальной карте, и отставка губернатора области Николая Меркушкина. Акции с требованием отставки губернатора Николая Меркушкина проходят во всех крупных городах области одновременно со сбором подписей под петицией Президенту В.В.Путину, под которой собрано уже 20 тысяч подписей.
В резолюции митинга собравшиеся отмечают "о своей решимости, в случае неисполнения властью справедливых требований возврата пенсионерам льгот, с осени перейти к более наступательным акциям протеста, перейдя в период президентской кампании к бойкоту выборов и включению в нашу социальную повестку акций протеста политических требований".
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, сегодня в Самаре около Дворца легкой атлетики, расположенного на улице Физкультурная, состоялся согласованный в установленном законом порядке митинг.
В мероприятии приняли участие около 300 человек. Охрану общественного порядка осуществляли 37 сотрудников органов внутренних дел и 20 сотрудников Росгвардии. Нарушений общественного порядка не допущено.
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