Митинг на Физкультурной собрал порядка 800 человек
23 марта 2019 14:25
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В субботу, 23 марта, в 12.00 на площади перед дворцом спорта на Физкультурной стартовал митинг. Целью мероприятия организаторы называют выражение протеста против социально-экономического курса, проводимого правительством, а также выражение гражданской позиции в защиту социально-экономических прав трудящихся.
По данным ГУ МВД России по Самарской области, на площади перед дворцом спорта на Физкультурной собралось около 800 человек, передает sgpress.ru.
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