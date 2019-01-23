Миротворцев ЦВО под Самарой оснастили беспилотниками с дальностью применения до 100 км

184

Единственная в Сухопутных войсках РФ миротворческая бригада, дислоцированная в Самарской области и входящая в состав Центральноговоенного округа, получила по Гособоронзаказу на вооружение многофункциональный беспилотный комплекс «Орлан-10».Комплекс размещен на базе шасси автомобиля повышенной проходимости КамАЗ-5350 с колесной формулой 6х6, включает в себя четыре беспилотных летательных аппарата, способных работать при температурах от −30 до +40 °C и вести разведку на удалении 100 километров от наземной станции управления.Беспилотники имеют криптозащищенный командно-телеметрический канал, двухступенчатое помехоустойчивое кодирование,криптозащищенный канал передачи фото- и видеоинформации.Новый комплекс позволит миротворческим подразделениям вести разведку в глубине обороны враждующих сторон и охранять крупные буферные зоны без перемещения наземной станции управления, передает пресс-служба ЦВО (Приволжское направление).Фото: пресс-служба ЦВО (Приволжское направление)