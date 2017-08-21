Миротворческая бригада ЦВО, дислоцированная в Самарской области, поднята по тревоге для проверки боеготовности

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В проверке принимают участие около 1,5 тысяч военнослужащих, задействовано свыше 400 единиц военной техники. Подразделения бригады уже завершили все мероприятия по приведению в высшие степени боеготовности. Сейчас они совершают марш в районы сосредоточения на Рощинском полигоне, где проведут учение по принуждению к миру жителейусловно-конфликтующего района.***Бригада является единственным миротворческим соединением в Сухопутных войсках Российской Федерации. Она полностью укомплектована военнослужащими по контракту и оснащена новейшими образцами вооружения и военной техники, сообщает пресс-служба ЦВО (Приволжское направление).Фото: пресс-служба ЦВО (Приволжское направление)