Минздрав предупреждает. Ведомство выступило против возвращения пива на стадионы

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— Минздрав считает, что для снижения потребления спиртного необходимо продолжать реализацию государственной политики по ограничению доступности алкогольной продукции и недопущению ослабления законодательства в сфере её оборота, — отметили в пресс-службе Минздрава.В ведомстве также напомнили, что мировая практика показывает: чтобы люди пили меньше спиртного, самое эффективное — ограничить его доступность.Такого же мнения придерживаются в Роспотребнадзоре. Там подчеркнули, что предложение вернуть торговлю спиртным на стадионах противоречит государственной политике, направленной против алкоголизации населения.А вот Минпромторг — за снятие всех запретов на продажу пива. В пресс-службе ведомства отметили, что это мировая практика.— Негативных явлений, связанных с этим, не наблюдалось. Наоборот, это давало возможность болельщикам проводить время комфортно, с цивилизованным употреблением алкоголя, а не из-под полы или заранее, — сказали в Минпромторге.