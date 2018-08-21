Минздрав назвал регионы РФ с самыми нервными жителями

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Чаще всего новые случаи выявлялись в Алтайском крае (1207 случаев на 100 тысяч), на Чукотке (835 случаев) и в Ненецком автономном округе (820 случаев). Медики заявляют, что в Алтайский край едут лечиться со всей страны, что портит статистику.— В этих регионах недостаточно солнца, низкая температура воздуха, нарушен световой режим — то есть короткий день и длинная ночь. Уровень урбанизации крайне низкий, у населения мало возможностей для развлечения, — отметил врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович.Самые здоровые же — кавказские республики. В Ингушетии 102 случая на 100 тысяч населения, 127 случаев — в Чеченской Республике и 194 случая в Северной Осетии — Алании.Несмотря на общее снижение заболеваемости, количество пациентов с психическими расстройствами по-прежнему держится на высоком уровне.