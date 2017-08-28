Минздрав назвал оптимальную цену на бутылку водки

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В министерстве считают, что акцизы на алкоголь крепостью более 9% должны быть повышены в 2018 году. Ранее в налоговый кодекс были внесены поправки, предполагающие, что акцизы должны оставаться неизменными вплоть до 2020 года.В ведомстве полагают, что увеличение цены на водку будет способствовать снижению потребления крепкого алкоголя. «Когда мы индексируем акциз на размер инфляции, мы сохраняем уже имеющуюся доступность спиртного», — поясняет свою позицию Минздрав. Представитель министерства отметил, что на водку и другой крепкий алкоголь ставка акциза должна расти быстрее инфляции, чтобы крепкое спиртное становилось менее доступным, чем слабоалкогольная продукция.Представитель Минздрава добавил, что оптимальная цена на водку должна составлять более 300 руб. за бутылку объемом 0,5 литра. С 13 мая минимальная розничная цена на бутылку водки составляет 205 руб.Минфин оставил запрос издания о комментарии без ответа.Последний раз акцизы на водку и другой крепкий алкоголь поднимались с 1 января 2017 года. Тогда акцизы подорожали с 500 до 523 руб. за 1 л безводного спирта.