Минздрав Самарской области: Памятка для родителей «Детский травматизм в летний период»

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· «Ежедневно во всем мире жизнь более 2000 семей омрачается из-за гибели ребенка по причине неумышленной травмы или «несчастного случая», которые можно было бы предотвратить...».· «Ежегодно по этой причине погибает более 1 000 000 детей и молодых людей моложе 18 лет. Это означает, что каждый час ежедневно гибнет более 100 детей...»•Более 3 млн. детских травм регистрируют ежегодно медицинские учреждения России. Таким образом, в больницы в связи с травмами обращается каждый восьмой ребенок в возрасте до 18 лет.- к сожалению, очень распространенная травма у детей.•держите детей подальше от горячей плиты, пищи и утюга;•устанавливайте на плиты кастрюли и сковородки ручками вовнутрь плиты так, чтобы дети не могли опрокинуть на себя горячую пишу. По возможности блокируйте регуляторы газовых горелок;•держите детей подальше от открытого огня, пламени свечи, костров, взрывов петард;•убирайте в абсолютно недоступные для детей места легковоспламеняющиеся жидкости, а также спички, свечи, зажигалки, бенгальские огни, петарды;•причиной ожога ребенка может быть горячая жидкость (в том числе еда), которую взрослые беззаботно оставляют на краю плиты, стола или ставят на пол; лучше со стола, на котором стоит горячая пища, убрать длинные скатерти - ребенок может дернуть за их край и опрокинуть пищу на себя;•возможны ожоги во время купания ребенка, когда его опускают в ванну или начинают подмывать из крана, не проверив температуру воды;•маленький ребенок может обжечься и при использовании грелки, еслитемпература воды в ней превышает 40-60°С;•оберегайте ребенка от солнечных ожогов, солнечного и теплового «удара».Кататравма (падение с высоты) - в 20% случаев страдают дети до 5 лет - нередкаяпричина тяжелейших травм, приводящих к инвалидизации или смерти.•не разрешаете детям «лазить» в опасных местах (лестничные пролеты, крыши, гаражи, стройки и др.);•устанавливаете надежные ограждения, решетки на ступеньках, лестничных пролетах, окнах и балконах.Помните - противомоскитная сетка не спасет в этой ситуации и может только создавать ложное чувство безопасности;•Открывающиеся окна и балконы должны быть абсолютно недоступны детям;•Не ставьте около открытого окна стульев и табуреток - с них ребенок может забраться на подоконник.- в 50% случаев страдают дети 10-13 лет из-за неумения плавать.•взрослые должны научить детей правилам поведения на воде и ни на минуту не оставлять ребенка без присмотра вблизи водоемов;•дети могут утонуть менее чем за две минуты даже в небольшом количестве воды - обязательно и надежно закрывайте колодцы, ванны, бочки, ведра с водой и т.д;• учите детей плавать, начиная с раннего возраста;•дети должны знать, что нельзя плавать без присмотра взрослых;• обязательно используйте детские спасательные жилеты соответствующего размера - при всех вариантах отдыха на открытой воде (лодки, плоты, водные велосипеды, «бананы», катера, яхты и др.).(асфиксия)-• 25 % всех случаев асфиксий бывает у детей в возрасте до года из-за беспечности взрослых: аспирация пищей, прижатие грудного ребенка к телу взрослого во время сна в одной постели, закрытие дыхательных отверстий мягкими игрушками и т.д;• маленьким детям нельзя давать еду с маленькими косточками или семечками;• нужно следить за ребенком во время еды. Кашель, шумное частое дыхание или невозможность издавать звуки - это признаки проблем с дыханием и, возможно, удушья, которое может привести к смерти.• чаще всего дети отравляются лекарствами из домашней аптечки - 60% всех случаев отравлений;•лекарства, предназначенные для взрослых, могут оказаться смертельными для детей. Медикаменты ребенку нужно давать только по назначению врача и ни в коем случае не давать ему лекарства, предназначенные для взрослых или детей другого возраста. Хранить медикаменты необходимо в местах совершенно недоступных для детей;• отбеливатели, яды для крыс и насекомых, керосин, кислоты и щелочные растворы, другие ядовитые вещества могут вызвать тяжелое отравление, поражение мозга, слепоту и смерть. Яды бывают опасны не только при заглатывании, но и при вдыхании, попадании на кожу, в глаза и даже на одежду;•ядовитые вещества, медикаменты, отбеливатели, кислоты и горючее ни в коем случае нельзя хранить в бутылках для пищевых продуктов - дети могут по ошибке выпить их. Такие вещества следует держать в плотно закрытых маркированных контейнерах, в абсолютно недоступном для детей месте;• следите за ребенком при прогулках в лесу - ядовитые грибы и ягоды - возможная причина тяжелых отравлений;• отравление угарным газом - крайне опасно для детей и сопровождается смертельным исходом в 80-85% случаев - неукоснительно соблюдайте правила противопожарной безопасности во всех местах пребывания детей, особенно там, где есть открытый огонь (печи, камины, бани и т.д.).•дети могут получить серьезные повреждения, воткнув пальцы или какие-либо предметы в электрические розетки - их необходимо закрывать специальными защитными накладками;• электрические провода (особенно обнаженные) должны быть недоступны детям.- дает около 25% всех смертельных случаев.• как только ребенок научился ходить, его нужно обучать правильному поведению на дороге, в машине и общественном транспорте, а также обеспечивать безопасность ребенка во всех ситуациях;•детям дошкольного возраста особенно опасно находиться на дороге - с ними всегда должны быть взрослые;•детям нельзя играть возле дороги, особенно с мячом;•детей нельзя сажать на переднее сидение машины;•при перевозке ребенка в автомобиле, необходимо использовать специальные кресла и ремни безопасности;•На одежде ребенка желательно иметь специальные светоотражающие нашивки.Несчастные случаи при езде на велосипеде являются распространенной причинойсмерти и травматизма среди детей среднего и старшего возраста.•учите ребенка безопасному поведению при езде на велосипеде;•дети должны в обязательном порядке использовать защитные шлемы и другие приспособления.- нахождение детей в зоне железной дороги может быть смертельно опасно.Строжайшим образом запрещайте подросткам кататься на крышах, подножках, переходных площадках вагонов. Так называемый «зацепинг» - в конечном итоге - практически гарантированное самоубийство. Помните сами и постоянно напоминайте Вашим детям, что строго запрещается:•посадка и высадка на ходу поезда;•высовываться из окон вагонов и дверей тамбуров на ходу поезда;•оставлять детей без присмотра на посадочных платформах и в вагонах;•выходить из вагона на междупутье и стоять там при проходе встречного поезда;•прыгать с платформы на железнодорожные пути;•устраивать на платформе различные подвижные игры;•бежать по платформе рядом с вагоном прибывающего или уходящего поезда, а также находиться ближе двух метров от края платформы во время прохождения поезда без остановки;•подходить к вагону до полной остановки поезда;•на станциях и перегонах подлезать под вагоны и перелезать через автосцепки для прохода через путь;•проходить по железнодорожным мостам и тоннелям, неспециализированным для перехода пешеходов;•переходить через железнодорожные пути перед близко стоящим поездом;•запрещается переходить путь сразу же после прохода поезда одного направления, не убедившись в отсутствии поезда встречного направления;•игры детей на железнодорожных путях запрещаются;•подниматься на электроопоры;•приближаться к лежащему на земле электропроводу ближе 8 метров;•проходить вдоль железнодорожного пути ближе 5 метров от крайнего рельса;•ходить в районе стрелочных переводов, так как это может привести к тяжелой травме.Уважаемые родители, помните - дети чаще всего получают травму по вине взрослых, сообщает пресс-служба минздрава Самарской области.