Минтруда надеется, что доходы россиян стабилизировались
13 февраля 2019 14:41
194
— Мы очень надеемся, что всё, что связано с доходами населения, уже стабилизировалось, мы видим тенденцию к росту, — заявил Топилин.
Глава ведомства также отметил, что уровень реальных заработных плат населения в прошлом году также вырос.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
13 февраля 2019 23:34
Реформа, по словам главы Министерства экономического развития России, сконструирована так, чтобы в ближайшее десятилетие этот вопрос больше не поднимался. Социум
60
13 февраля 2019 23:27
Иностранные граждане, которые следуют на спортивные события в одну из сторон, смогут беспрепятственно въезжать, выезжать и находиться на территории другой... Социум
64
13 февраля 2019 23:09
Вы наверняка знакомы с несколькими марками и все они вполне бюджетные. Социум
67
Здравоохранение
13 февраля 2019 15:08
Специалисты обсудят проект медико-социальной помощи детям с сахарным диабетом в трудной жизненной ситуации, факторы социального риска и алгоритмы... Здравоохранение
178
13 февраля 2019 12:20
Она может значительно увеличить риск смерти от сепсиса. Здравоохранение
219
13 февраля 2019 11:51
В Самаре заболеваемость ниже эпидпорога. Здравоохранение
217
Новости медицины
7 февраля 2019 08:44Качественное протезирование в Москве
Человек должен всегда следить за своим здоровьем, чтобы не возникало проблем. Новости медицины
127
4 января 2019 17:14
Наркотик – один из опаснейших ядов для человеческого организма. Его главная особенность в том, что он не только разрушающе действует на Новости медицины
431
4 января 2019 17:11
При необходимости операции на сердце или сосудах у ребенка нужны консультации врачей-хирургов. Новости медицины
343
Туризм
13 февраля 2019 13:54
Спросом пользуются электрические зубные щетки, фены, дорожные утюги. Туризм
183
8 февраля 2019 09:12
Он состоится при поддержке министерства культуры Самарской области. Туризм
277
2 февраля 2019 10:46
Такое соглашение страны подписали в Казани 6 июля 2018 года. Туризм
494
Образование
13 февраля 2019 17:32
Урок прошел в формате живого общения, ребят интересовали вопросы, связанные с цифровым миром. Образование
159
12 февраля 2019 19:59
В пятницу, 15 февраля, будет учебный день. Образование
305
12 февраля 2019 18:23
Среди желающих проверить свои знания в области химии, физики и биологии были не только школьники и студенты, но и представители старшего поколения. Образование
291
Культура
13 февраля 2019 13:59
Его организует Мультимедийный парк «Россия - Моя история». Культура
204
12 февраля 2019 09:10
В павильоне «Экзоты» пройдет акция "Погладь меня". Культура
293
11 февраля 2019 17:23
В составе оркестра – известные высокопрофессиональные музыканты, лауреаты международных конкурсов и фестивалей, доценты и преподаватели Самарских... Культура
274
Мода
19 января 2019 17:32
Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован. Мода
293
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
750
26 октября 2018 22:36
Для того чтобы выглядеть безупречно, стоит заглянуть в профессиональный салон красоты. Мода
821
Видео
9 февраля 2019 12:39
Автобус шел на небольшой скорости. Происшествия
563
7 февраля 2019 11:29
Она один километр не дошла до дома. Происшествия
363
5 февраля 2019 09:25
Погибли восемь человек, двое из них – дети. Происшествия
336
1 февраля 2019 10:21
Они провисели так полчаса. Происшествия
450
28 января 2019 11:31
12 автомобилей отправились в районные больницы Самарской губернии. Здравоохранение
700
27 января 2019 11:07
Для того чтобы помочь бедному животному, подросток и его мама поливали лёд водой. Происшествия
902
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
2099
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
1835
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
2112
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
2491
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
2678
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3970
Мероприятия