Минтруд заложил 100 млн руб. на 2018 год на систему ухода за пожилыми
16 декабря 2017 20:49
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«Лиза Олескина (создатель благотворительного фонда «Старость в радость». — РБК) говорила, что должна быть создана дорожная карта по долговременному уходу [за пожилыми людьми]. Мы ее со всеми согласовали, я ее подписал. По финансовому обеспечению мы заложили на следующий год субсидию 100 млн руб. От «Старости в радость» мы ждем теперь пакет документов и готовы в январе средства предоставить. Никаких проблем здесь нет, надо начинать все это отрабатывать в регионах», — сказал Топилин.
Министр подчеркнул, что также потребуются региональные ресурсы.
«Нам очень важно, чтобы в регионах было понимание, как эту систему выстраивать. Мы понимаем, что проблем очень многих и региональные ресурсы на это тоже потребуются. Но переломная точка пройдена», — добавил Топилин.
Ранее вице-премьер Ольга Голодец заявила, что в России живет «огромное» число людей старше 70 лет.
«Число лиц старше 70 лет составляет в Российской Федерации 13 млн 370 тыс. человек, и это огромная цифра», — сказала Голодец. Она отметила, что средняя продолжительность жизни в России достигла 72,5 года. По ее словам, этот показатель говорит о необходимости сформировать новую, профессиональную систему ухода за пожилыми людьми.
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