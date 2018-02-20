Минтруд предложил повысить социальные пенсии с 1 апреля

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Согласно действующему законодательству индексация социальных пенсий проводится с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера (ПМП) за прошедший год. В бюджете Пенсионного фонда России на 2018–2020 годы предусмотрены бюджетные ассигнования исходя из прогноза о росте ПМП за 2017 год на 4,1%, но фактический рост оказался ниже ожиданий властей.Прожиточный минимум пенсионера в 2016 году составил 8081 руб., в 2017 году — 8315 руб., темп роста ПМП за прошлый год составил 2,9%, как следует из пояснительной записки. «В связи с этим предлагается с 1 апреля 2018 года проиндексировать размеры социальных пенсий на 2,9%», — говорится в документе.По оценке Минтруда, индексация коснется почти 3,9 млн пенсионеров, из которых около 3,1 млн человек — получатели социальных пенсий. Расходы на апрельскую индексацию составят 1,07 млрд руб. в месяц, или 9,6 млрд руб. до конца 2018 года, отмечает ведомство.В результате апрельской индексации средний размер пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства увеличится на 378 руб. и 382 руб. и после повышения составит 13410 и 13556 руб. Средний размер пенсии по инвалидности призывников с 1 апреля вырастут на 355 руб., до 12688 руб., а средняя пенсия по потере кормильца семьям призывников после повышения составят 10746 руб.Средние размеры пенсий инвалидов военных действий и участников Великой Отечественной войны, получающих две пенсии, увеличатся на 399 руб. и на 392 руб. соответственно. Средний размер дополнительного материального обеспечения Героям России и СССР, Героям Социалистического Труда и Героям Труда России, кавалерам ордена Трудовой Славы, кавалерам ордена Ленина и др. увеличится на 484 руб. и составит 17185 руб.