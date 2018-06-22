Минтруд предложил изменить порядок определения прожиточного минимума пенсионера
22 июня 2018 07:19
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Социальная доплата к пенсии выплачивается всем неработающим пенсионерам, чьи доходы не дотягивают до ПМП в регионе его проживания. Таким образом, материальное обеспечение пенсионера не может быть ниже регионального ПМП. Но саму доплату, доводящую доход пенсионера до минимально необходимого, осуществляют либо власти соответствующего региона, либо Пенсионный фонд России в зависимости от соотношения регионального и общероссийского ПМП. При подсчете дохода пенсионера в целях определения, нуждается ли он в доплате, учитывается не только пенсия, но и другие меры денежной социальной поддержки. Кроме того, в расчет берутся и денежные эквиваленты предоставляемых пенсионеру мер соцподдержки по оплате телефона, жилых помещений, коммунальных услуг, проезда на всех видах пассажирского транспорта, а также денежные компенсации расходов по оплате этих услуг.
Минтруд неоднократно подчеркивал, что благодаря социальным доплатам к пенсии в России формально нет пенсионеров, живущих за чертой бедности. Эти доплаты были введены в 2010 году.
Ежегодно ПМП устанавливается властями каждого региона в конце года на следующий год при формировании бюджета (то есть, например, ПМП на 2018 год был установлен осенью 2017-го). Этот показатель, который сообщается в Пенсионный фонд, действует исключительно для определения размера доплаты к пенсии. Однако с расчетами существуют проблемы, подчеркивают в Минтруде: в частности, «не установлено, какие потребительские цены (фактические или прогнозные, за какой период) должны применяться при определении данной величины». Никакой единой обязательной методики расчета показателя нет (федеральный закон только определяет, что в основе расчетов должны лежать потребительская корзина и данные Росстата об уровне потребительских цен на продукты питания), поэтому некоторые регионы подходят к этому достаточно произвольно. Например, на Чукотке ПМП для установления социальной доплаты три года подряд (с 2016 по 2018 год) устанавливается на одинаковом уровне — 19 тыс. руб., несмотря на инфляцию. А в Карелии ПМП пенсионера устанавливают на уровне, строго равном общероссийскому (это позволяет местным властям избежать необходимости доплачивать пенсионерам из собственного бюджета).
Прожиточный минимум пенсионера для определения социальной доплаты в целом по России в 2017 году составил 8540 руб., а на 2018 год установлен на отметке 8726 руб.
Федеральное правительство и регионы также рассчитывают фактически сложившиеся показатели прожиточного минимума пенсионеров за каждый прошедший квартал. В отличие от ПМП для целей социальной доплаты фактический показатель считается по утвержденной методике, которая учитывает состав потребительской корзины и стоимость продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг. Анализ действующей практики установления прожиточного минимума пенсионера показал, «что в ряде регионов данная величина необоснованно занижена или завышена», подчеркивает Минтруд. Так, в 14 субъектах показатель, установленный на 2017 год, оказался меньше фактической величины ПМП за 2017 год, сообщило министерство. Это Республика Карелия, Еврейская автономная область, Приморский край, Амурская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Красноярский край, Республика Коми, Ивановская область, Вологодская область, Псковская область, Томская область, Калининградская область, Новосибирская область, Санкт-Петербург, уточнили РБК в ведомстве.
А в 71 регионе он, наоборот, был больше, то есть в этих регионах малоимущие пенсионеры получали доплату больше, чем следовало бы, исходя из фактически сложившегося ПМП. Впрочем, Минтруд подчеркивает лишь, что «необоснованное занижение в регионах величины прожиточного минимума пенсионера приводит к тому, что установленная малообеспеченному пенсионеру социальная доплата к пенсии не обеспечивает доведение его материального уровня до фактического регионального прожиточного минимума пенсионера».
Министерство писало об этой проблеме еще в 2016 году и давало рекомендации регионам, как устанавливать ПМП для целей доплат по единой методике. Но тогда (по данным за 2015 год) подавляющее большинство регионов занижали ПМП для целей социальной доплаты, а не завышали, как сейчас. «Рекомендуется определять величину прожиточного минимума пенсионера в субъектах Российской Федерации на очередной год на основе оценки величины прожиточного минимума пенсионера за текущий год и регионального индекса потребительских цен, в том числе на продукты питания, непродовольственные товары и услуги, на очередной год», — указывал Минтруд.
Теперь ведомство предлагает закрепить на законодательном уровне «единые подходы» к определению величины ПМП в регионах в целях установления соцдоплаты (это поручило сделать правительство 8 мая, следует из уведомления). Минтруд считает необходимым устанавливать ежегодный прожиточный минимум пенсионера как в целом по России, так и в регионах «в размере фактической величины прожиточного минимума для пенсионеров за второй квартал предыдущего года». Поскольку поправки в законодательство планируется ввести в октябре 2018 года, на 2019 год ПМП в регионах с целью доплат пенсионерам будет установлен в размере фактического ПМП за второй квартал 2018 года.
Второй квартал наиболее приближен к среднегодовому значению ПМП, сказала РБК заведующая Лаборатории исследований рынков труда и пенсионных систем Елена Гришина. «Таким образом, это попытка взять среднегодовое значение в условиях, когда оно еще не определено», — отметила Гришина. Но, по ее словам, даже при изменении порядка определения размера ПМП для установки соцдоплаты занижений избежать не удастся. «Безусловно, занижение какое-то будет, потому что все равно есть инфляция, и понятно, что прожиточный минимум будет, скорее всего, в текущем году выше, чем в прошлом за второй квартал», — считает экономист. Плюсом планируемого изменения она называет прозрачность методики в отличие от текущей ситуации.
Изменение порядка установления величины прожиточного минимума пенсионера «ни в коем случае» не приведет к снижению доходов пенсионеров, подчеркнули в Минтруде. Дело в том, что федеральным законом «О государственной социальной помощи» предусмотрена «сохранная норма, согласно которой при пересмотре размеров социальных доплат к пенсии в связи с изменением величины прожиточного минимума пенсионера общая сумма материального обеспечения пенсионера с учетом социальной доплаты к пенсии текущего года не может быть меньше общей суммы материального обеспечения пенсионера с учетом социальной доплаты к пенсии предыдущего года», сообщили РБК в министерстве. Иными словами, каждому пенсионеру гарантированно обеспечивается прожиточный минимум не ниже уровня предыдущего года.
Но хотя пенсионерам гарантируется неухудшение материального положения относительно предыдущего года, их положение относительно того, каким бы оно могло быть при сохранении действующей практики определения ПМП в регионах, все-таки может ухудшиться. «Надо понимать, что действительно может сложиться такая ситуация, что фактически, когда по итогам года будем смотреть, увидим, что была недоплата. То есть если бы брали текущий прожиточный минимум, то должны были бы заплатить больше», — говорит Гришина. Например, если предположить, что предлагаемая Минтрудом норма задним числом введена с 2018 года, то во Владимирской области прожиточный минимум пенсионера для целей доплат составил бы 8377 руб. (с учетом сохранной нормы закона о государственной соцпомощи) вместо реально установленных на 2018 год 8452 руб. (разница в минус 75 руб.), в Воронежской области разница составила бы 230 руб. не в пользу пенсионеров.
Зато в тех регионах, где сейчас ПМП сильно занижается, малоимущие пенсионеры, напротив, получили бы выгоду от изменения: так, в Карелии ПМП на 2018 год составил бы 10 756 руб. вместо действующего показателя 8726 руб., а в Еврейской автономной области — 10 158 руб. вместо действующих 9013 руб., показывают расчеты РБК.
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