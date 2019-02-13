Минтранс предложил втрое увеличить штраф за остановку на обочине

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Согласно действующему законодательству, штраф за остановку на обочине на автомагистралях составляет тысячу рублей. По мнению авторов идеи, увеличение штрафа позволит снизить количество аварий на дорогах.— Анализ ДТП за истекший период 2018 года показал, что последствия ДТП, связанных с наездом на стоящее на обочине и в других запрещённых местах транспортное средство, всегда носят тяжёлый характер, — говорится в пояснительной записке к документу.Также предлагается запретить движение транспортных средств, максимальная скорость передвижения которых не превышает 40 километров в час, по автомагистралям.