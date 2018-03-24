Минтранс предложил обязать авиакомпании устанавливать аппаратуру ГЛОНАСС на самолеты
24 марта 2018 12:35
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Представитель Минтранса пояснил, что итоговый текст проекта будет опубликован после проведения публичных обсуждений, которые продлятся до 4 апреля. Планируемый срок вступления в силу этих изменений — август 2018 года.
В авиакомпаниях «Аэрофлот», S7 и Utair пока не ответили на запросы РБК.
Эксперт некоммерческого партнерства ГЛОНАСС (федеральный оператор в области навигации) Андрей Аникин сообщил, что все коммерческие воздушные суда российского производства уже оснащены бортовой аппаратурой ГЛОНАСС. «Сложность заключается в оснащении воздушных судов зарубежного производства, которые до сих пор оснащались только аппаратурой GPS. В связи с этим необходима доработка воздушного законодательства Российской Федерации», — добавил он. По словам Аникина, чтобы решить эту проблему при участии российских специалистов и поддержке Минтранса, в Международном комитете радиотехнической комиссии по аэронавтике — Radio Technical Commission for Aeronautics (RTCA) — были разработаны стандарты на совмещенную аппаратуру ГЛОНАСС/GPS, позволяющие ее устанавливать на зарубежные самолеты. Стоимость установки сертифицированной аппаратуры для коммерческих воздушных судов ГЛОНАСС/GPS составляет от $100 тыс. в зависимости от класса оборудования, сказал эксперт.
С 1 января 2017 года все автомобили в России должны по закону оснащаться модулями ЭРА-ГЛОНАСС — системы оповещения экстренных служб о ДТП. Система должна быть установлена как на новые автомобили, так и на поддержанные, ввозимые из-за рубежа.
В январе 2018 года заместитель главы Ространснадзора Владимир Черток заявил, что ведомство также настаивает на необходимости видеонаблюдения в салоне самолета и в его багажном отделении. «Нам нужна объективная информация, что происходит на борту в полете и во время предполетной подготовки», — сказал он (цитата по «Российской газете»).
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