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Новости /  Общество /  Социум  

Минтранс предложил обязать авиакомпании устанавливать аппаратуру ГЛОНАСС на самолеты

24 марта 2018 12:35
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С 1 января 2017 года модулями ЭРА-ГЛОНАСС должны оснащаться все автомобили в России.
Минтранс предложил обязать авиакомпании устанавливать на самолеты систему ГЛОНАСС. Уведомление о разработке проекта соответствующих изменений в приказ Минтранса опубликовано на федеральном портале нормативных правовых актов, передает РБК.

Представитель Минтранса пояснил, что итоговый текст проекта будет опубликован после проведения публичных обсуждений, которые продлятся до 4 апреля. Планируемый срок вступления в силу этих изменений — август 2018 года.

В авиакомпаниях «Аэрофлот», S7 и Utair пока не ответили на запросы РБК.

Эксперт некоммерческого партнерства ГЛОНАСС (федеральный оператор в области навигации) Андрей Аникин сообщил, что все коммерческие воздушные суда российского производства уже оснащены бортовой аппаратурой ГЛОНАСС. «Сло​жность заключается в оснащении воздушных судов зарубежного производства, которые до сих пор оснащались только аппаратурой GPS. В связи с этим необходима доработка воздушного законодательства Российской Федерации», — добавил он. По словам Аникина, чтобы решить эту проблему при участии российских специалистов и поддержке Минтранса, в Международном комитете радиотехнической комиссии по аэронавтике — Radio Technical Commission for Aeronautics (RTCA) — были разработаны стандарты на совмещенную аппаратуру ГЛОНАСС/GPS, позволяющие ее устанавливать на зарубежные самолеты. Стоимость установки сертифицированной аппаратуры для коммерческих воздушных судов ГЛОНАСС/GPS составляет от $100 тыс. в зависимости от класса оборудования, сказал эксперт.

С 1 января 2017 года все автомобили в России должны по закону оснащаться модулями ЭРА-ГЛОНАСС — системы оповещения экстренных служб о ДТП. Система должна быть установлена как на новые автомобили, так и на поддержанные, ввозимые из-за рубежа.

В январе 2018 года заместитель главы Ространснадзора Владимир Черток заявил, что ведомство также настаивает на необходимости видеонаблюдения в салоне самолета и в его багажном отделении. «Нам нужна объективная информация, что происходит на борту в полете и во время предполетной подготовки», — сказал он (цитата по «Российской газете»).


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Комментарии



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24 марта 2018  12:35
С 1 января 2017 года модулями ЭРА-ГЛОНАСС должны оснащаться все автомобили в России.
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