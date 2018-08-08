Минтранс предложил формулу для платных парковок
8 августа 2018 19:58
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Проект приказа Минтранса «Об утверждении методических рекомендаций по определению размера платы за пользование платными парковками» размещен на сайте ведомства. Документ впервые вводит единую формулу для расчета тарифа, которой должны будут пользоваться регионы при введении новых платных парковок (на ранее введенные парковки она не распространяется).
Единая формула учитывает несколько параметров и коэффициентов, включая базовый тариф (для конкретного региона), коэффициенты назначения, длительности парковки.
Коэффициент продолжительности, к примеру, может быть таким: первые 20 минут — базовый тариф, затем цена вырастает в полтора раза, а после 1 часа — вдвое. Базовый тариф, в свою очередь, рассчитывается исходя из среднемесячной зарплаты в конкретном городе или муниципальном образовании, а также уровня доходов. По итогам применения методики администрация города или муниципального образования должна рассчитать цены для утренней, дневной, вечерней и ночной парковки.
Тариф должен устанавливаться таким образом, чтобы парковка не заполнялась больше чем на 85%. «Выход значения данного показателя за рекомендуемые границы свидетельствует о необходимости корректировки величины размера»,— говорится в методике. Для проведения точной оценки заполняемость должна измеряться не реже чем два раза утром, днем, вечером и ночью. При этом в Москве и Санкт-Петербурге ночью следует считать часть суток начиная с 22:00, в остальных городах — с 21:00.
Интерес представляет таблица с расчетами тарифов на парковку (за час стоянки), необходимых для снижения заполняемости паркинга до «оптимального», по мнению Минтранса, уровня. Так, если в Москве парковка заполнена на 100%, то тариф должен составлять 138 руб. в час, при 50% — 25 руб. в час, при 75% — 117 руб. в час. В Санкт-Петербурге рекомендованный тариф при полной загрузке — 105 руб. в час. В Севастополе — 50 руб. в час.
Максимальный тариф в столице по факту составляет 200 руб. в час (применяется на самых загруженных центральных улицах), минимальный — 40 руб. в час (на наименее загруженных улицах, как правило на периферии).
Самый «щадящий» тариф предложен Минтрансом для Ингушетии (22 руб. в час при полной загруженности парковки), Республики Тыва (22 руб.) и Республики Алтай (27 руб. в час).
Первую версию методики Минтранс опубликовал у себя на сайте еще в 2017 году, но потом удалил, отправив документ на доработку. “Ъ” удалось сравнить редакции. В первой версии предлагались формулы расчета резидентного разрешения — годовая цена парковки, умноженная на понижающий коэффициент (около 1% цены). Также было сказано, что при загруженности парковки менее 85% введение платы нецелесообразно, а в текущей версии это допускается и при загруженности 50%. В первой методике говорилось, что при 100% заполняемости парковки в Москве тариф должен быть 62 руб., но при заполняемости 400% (в документе не пояснялось, как такое может быть на практике) — 199 руб. в час.
Правовым основанием для разработки методики стал новый федеральный закон «Об организации дорожного движения», который вступает в силу 30 декабря 2018 года. Методические рекомендации вступают в силу вместе с этим документом.
«Новые методические рекомендации от Минтранса никак не противоречат тарифам в Москве, — заявили ‘’Ъ’’ в московском ‘’Администраторе московского парковочного пространства’’ (АМПП). — Согласно рекомендациям, тариф на парковку должен зависеть от ее загруженности. Два года назад именно по этому принципу в Москве и менялась тарифная сетка. Мы анализировали спрос на парковки в течение дня и автомобильный поток на каждой отдельно взятой улице». В АМПП подчеркнули, что на основании рекомендаций Минтранса у каждого города обязательно должна быть своя методика по определению тарифов, это требование федерального закона о дорожном движении, который вступит в силу с 2019 года. «Плотность движения и привычки автомобилистов везде отличаются», — добавили в ведомстве.
В ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» проект приказа пока не комментируют. «В настоящее время данные рекомендации еще не утверждены и не вступили в силу. Действующий сейчас размер платы за пользование платной парковкой в Петербурге определен распоряжением комитета по тарифам», — сообщили ‘’Ъ’’ в центре. Средняя загрузка платных парковок в Центральном районе Петербурга составляет 57,7% (согласно приложению к методическим рекомендациям плата с такой загрузкой составляет 52 руб.), уточнили в ГКУ, не предоставив статистику по заполняемости парковок в разное время суток и по улицам. В городском комитете по тарифам ‘’Ъ’’ сообщили, что ознакомились с документом, но пока он не утвержден, также не комментируют инициативу. Напомним, что пилотный проект платных парковок был запущен в Петербурге в сентябре 2015 года. Он действует только на 27 улицах в Центральной районе города. Смольный хочет к 2020 году расширить зону платной парковки в Центральном районе Петербурга на 184 улицы, в Адмиралтейском районе — на 153 улицы, а в Петроградском — на 141 улицы. Эксперт МОО «Город и транспор» Владимир Валдин отмечает, что подход к коррекции тарифов в зависимости от заполняемости зон платных парковок, в целом, верный. По его мнению, зона платной парковки в Петербурге загружена на 85% (плата составляет 93 рубля согласно приложению к проекту приказа). Плата за парковку имеет не фискальный, а регулирующий смысл, говорит господин Валдин. «Но уровень транспортной грамотности властей большинства регионов очень низкий, поэтому предвижу упор в фискальную составляющую со всеми вытекающими последствиями», — говорит эксперт.
В департаменте транспорта мэрии Новосибирска сообщили, что после вступления в силу документа рекомендации будут использоваться специалистами МБУ «Городской центр организации дорожного движения» при организации работы платных парковок. «В ближайшее время повышение тарифа за пользование платными парковками выше 50 руб. не планируется»,— уточнили в мэрии. «Отличная инициатива — попытка навести порядок в расценках на парковочные места с учетом региональных особенностей, — заявил ‘’Ъ’’ руководитель новосибирского отделения Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков. «Владельцы парковок смогут учитывать эти рекомендации при составлении бизнес-планов. Другое дело, что представленные для расчетов формулы довольно сложные и утяжеляют процесс определения стоимости машиноместа. К тому же, не все расценки можно подвести под предлагаемые формулы. Все будет зависеть от места расположения парковок». Например, говорит он, если на несколько кварталов вокруг одна парковка, то и цены там будут высокие, учитывая спрос. Муниципальная парковка возле железнодорожного вокзала в Новосибирске стоит 40 руб. за час, соответственно и другие владельцы ближайших парковок ориентируются на эту цену.
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Комментарии
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