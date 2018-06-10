Минстрой предлагает оборудовать все газовые плиты для жилых домов специальными устройствами для предотвращения взрывов
10 июня 2018 12:57
Одной из причин взрывов является неудаление газа через дымоход, говорится в письме. В такой ситуации системы безопасности на газовых плитах не обеспечивают прекращение подачи газа к горелке. По мнению Минстроя, безопасность в жилых помещениях может повысить установка в домах «бытовой газовой плиты, оснащенной устройством, обеспечивающим предотвращение скопления несгоревшего газа». Следовательно, «представляется целесообразным» установить требования о наличии в бытовых газовых плитах встроенного устройства безопасности, которое предотвратит скопление несгоревшего газа, в том числе если на горелке погасло пламя.
Технические требования к газовому оборудованию устанавливаются в соответствующем регламенте Таможенного союза. Минстрой предлагает рассмотреть вопрос о поправках в регламент «в части производства бытовых газовых плит, оснащенных устройством предотвращения скопления несгоревшего газа».
В пункте 9 статьи 4 регламента говорится, что газоиспользующее оборудование должно иметь устройство, обеспечивающее предотвращение скопления несгоревшего газа, но при этом допускается использование плит без подобной системы в помещениях «в соответствии с требованиями к вентиляции помещения», установленными в инструкции к оборудованию.
Проблему безопасности газового оборудования надо решать комплексно, в том числе использовать технические средства для предотвращения происшествий с газом в быту, говорится в письме. Ранее Минстрой предлагал оснастить жилые помещения газоанализаторами. Другие федеральные органы не поддержали идею, в том числе из-за высоких затрат, признается в письме министерства. Стоимость таких систем контроля сопоставима с расходами на содержание газовых плит. При этом срок службы газоанализаторов меньше, и они требуют ежегодных проверок.
«Бремя содержания эксплуатируемого газового оборудования, а также ответственность за обеспечение его надлежащего технического состояния законодательно возложена на собственников жилых помещений», — указывают в Минстрое. В связи с этим предложения по переходу к обязательному оснащению жилья датчиками утечки газа «требуют проработки». Кроме того, такие аварийные системы зависят от электроснабжения. Поэтому Минстрой прорабатывает «различные варианты решения обозначенной проблемы».
Депутат Рашкин в прошлом году направил запрос президенту России Владимиру Путину о необходимости оснастить жилые помещения датчиками загазованности. По данным парламентария, в 2016 году из-за взрывов бытового газа в России погибли не менее 34 человек, в 2015 году — 23. В ответе Рашкину из Минстроя за подписью главы ведомства Михаила Меня (копия имеется в распоряжении РБК) говорится, что примерная стоимость оснащения жилых помещений сигнализаторами загазованности составит от 137 млрд до 320 млрд руб., что «сопоставимо с размером совокупного объема инвестиций в газификацию субъектов Российской Федерации».
С инициативой оборудовать все плиты устройствами против скопления несгорешего газа выступил «Газпром межрегионгаз», сообщил РБК замначальника отдела общественных связей компании Денис Шершевский.
«Оборудование всех газовых плит этими устройствами — наиболее эффективный способ повысить безопасность использования природного газа в быту. При этом стоимость плит изменится незначительно. В настоящее время основная масса газовых плит, установленных в жилом фонде, не оборудована устройством безопасности», — пояснил Шершевский, добавив, что «Газпром межрегионгаз» предлагает ставить устройства именно на новые плиты.
Для безопасного использования газового оборудования существует много технических решений, говорит глава комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ Торгово-промышленной палаты Андрей Широков. Однако до 80% газовых плит в российских домах остались еще с советских времен, и их нельзя модернизировать, продолжает эксперт. Часто взрывы газа в домах случаются из-за того, что в квартирах стоят газовые плиты, которые давно пора изъять из эксплуатации, уверяет Широков.
«Кроме того, газовая плита не относится к общему имуществу дома. Она принадлежит собственнику квартиры, именно он покупает или меняет ее. А собственник может просто сказать, что у него нет денег на новую плиту», — заключил собеседник РБК.
Если предложение Минстроя будет принято, то его реализация может потребовать миллиардов рублей, считает сопредседатель координационного совета движения «Жилищная солидарность» Вячеслав Гуменюк. Стоимость установки специального оборудования может достигать 10% от стоимости плиты, говорит эксперт фонда «Жилищная солидарность» Виктор Федорук. При этом, по его словам, если система вентиляции в квартире соответствует нормам, то в установке специальных устройств против скопления газа нет необходимости.
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