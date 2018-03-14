Минсельхоз заступился за квас и соленые огурцы перед Минздравом
14 марта 2018 14:23
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Минсельхозу не понравилось, что документ предусматривает введение акцизов на «сладкие напитки» и «продукты с избыточным содержанием соли». «Следует учитывать традиции потребления продуктов питания, в том числе квашеной капусты, соленых огурцов, помидоров, хлебобулочных изделий, кваса и т.д.», — написал заместителю министра здравоохранения Татьяне Яковлевой статс-секретарь — заместитель министра сельского хозяйства Иван Лебедев.
Отзыв на стратегию Минздрава Минсельхоз подготовил после слушаний в Общественной палате. Ведомство подчеркивает, что для сохранения и укрепления здоровья населения необходимо сформировать здоровый образ жизни у граждан, в том числе «посредством информирования о рационах питания и составе пищевой продукции для осуществления возможности сознательного выбора потребителя». Но Минсельхоз выступает против предложенных Минздравом запретительных мер.
Прежде всего Минсельхоз критикует идею деления продуктов на «вредные» и «для здорового питания». Важен рацион питания, а не потребление конкретных продуктов, считают в ведомстве. Кроме того, министерство перечисляет документы, принятые в последнее время, которые гарантируют, что вся пищевая продукция в России безопасная и качественная. В том числе ссылается на стратегию развития пищевой и перерабатывающей промышленности на период до 2020 года.
За соленые огурцы и квашеную капусту Минсельхоз заступился не только из-за традиций. Ведомство признает, что объемы производства напитков, овощной консервированной продукции и хлебобулочных изделий в последнее время и так снижаются, поэтому из-за акцизов могут закрыться некоторые предприятия, а рынок займут аналогичные товары из стран Евразийского экономического союза, в которых акцизов не будет. РБК попросил ведомство уточнить, насколько снизился объем выпускаемой продукции.
Не поддержал Минсельхоз и предложение Минздрава по изменению рецептур некоторых продуктов. «Существующая рецептура, в том числе колбасных изделий, разрабатывалась отраслевыми научно-исследовательскими институтами, учитывающими современные потребности и традиции вкусовых предпочтений населения», — поясняет ведомство в отзыве. Замены некоторых жиров и поваренной соли приведут к появлению других добавок, что негативно скажется на качестве продуктов и приведет к сокращению объемов выпуска продукции мясоперерабатывающих предприятий и, как следствие, отразится и на животноводческой сфере и смежных отраслях.
Отдельно Минсельхоз раскритиковал желание Минздрава заменить подсолнечное масло оливковым. Это будет мешать импортозамещению, полагают в ведомстве. Кроме того, в России выпускается много других видов масла помимо подсолнечного — горчичное, рыжиковое, соевое, рапсовое. Их «жирнокислотный» состав не уступает оливковому, подчеркивают в Минсельхозе.
Минсельхоз отказался поддерживать идею об ограничениях рекламы колбасы и других «вредных», по мнению Минздрава, продуктов.
В пресс-службе Минздрава заявили РБК, что одной из основных задач в рамках формирования приверженности здоровому образу жизни населения является популяризация культуры правильного питания. «Среди возможных мер, обсуждаемых сегодня, в том числе и с профессиональным сообществом, является введение акцизов на сладкие напитки и на продукты с высоким содержанием соли и сахара. Ожидаемый результат данных мер — смещение потребительского спроса в сторону более здоровых продуктов питания и уменьшение количества заболеваний, связанных с чрезмерным потреблением сахара и соли, в том числе ожирения», отметили в ведомстве.
Минздрав представил первый вариант стратегии по формированию ЗОЖ до 2025 года в январе 2017-го. После чего ее уже несколько раз отправляли на доработку, но претензии других ведомств и бизнеса снять не удалось. В январе и феврале стратегию Минздрава раскритиковали Федеральная антимонопольная служба и Министерство экономического развития. Ведомства просили Минздрав убедиться, что вейпы и электронные сигареты точно вредны для здоровья и выступали против резкого повышения акцизов на алкоголь и сигареты. ФАС дополнительно предложила добавлять рвотные вещества в дешевые спиртосодержащие жидкости, которые может пить население.
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