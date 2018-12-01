Минсельхоз озвучил прогноз цен на цитрусовые перед Новым годом

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Чиновники говорят, что в России наблюдается обратная тенденция: вот уже несколько лет к концу года растёт объём поставок мандаринов и, как следствие, снижается показатель среднеконтрактных цен на данную продукцию.Например, в 2016 году поставки выросли в 3,4 раза, а цены снизились почти на 23%, в 2017-м рост составил 2,8 раза, а снижение цен — 10%. Аналогичная тенденция сохранится и в уходящем году.— Объёмы импорта мандаринов в сентябре 2018 года увеличились по сравнению с августом в 2,2 раза, тогда как контрактная цена снизилась на 11,8%, — отмечает ведомство.Ранее Лайф рассказывал о важном новогоднем лайфхаке от "Роскачества": как с первого взгляда вычислить идеальный мандарин. Самыми вкусными, по оценке специалистов, стали гибридные плоды — клементины. Они обладают ярким оранжевым цветом, сладкими вкусом и запахом.