Минпромторг выявил 21 бренд некачественной школьной формы для девочек
10 августа 2017 18:34
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21 образец или 28% от всей проверенной одежды, не соответствовали техническим регламентам Таможенного союза, сообщили РБК в Роскачестве. Одежда всех этих марок плохо впитывает и удерживает влагу, указали представители Роскачества и Минпромторга. В исследовании были представлены производители из Краснодарского края, Ивановской, Челябинской и Тульской областей и еще 11 российских регионов, Белоруссии, Италии и Китая.
Несмотря на 21 неудачный образец, в Минпромторге довольны результатами. У 45 марок проверенной одежды качество было достаточно высоким. Еще девять брендов соответствовали регламентам, но назвать их качество высоким было нельзя, уточнили РБК в пресс-службе Роскачества. В 2016 году, когда ведомство и Роскачество проверяли форму для мальчиков, не соответствовали регламентам и не отвечали санитарно-гигиеническим показателям 66 из 98 брендов, что составляло 67%. Количество нарушений упало в 2,4 раза, зафиксировали в Минпромторге.
Подмена состава одежды в 2017 году также встречалась реже, чем в 2016 году. В прошлом году проверяющие обнаружили несоответствие реального состава этикетке в 49 случаях из 98. В 2017 году из 75 образцов состав отличался от указанного на этикетке у 24. Всего нарушения как по качеству формы, так и по неверному составу в 2017 году были зафиксированы у 33 образцов.
Не способна впитывать влагу одежда от 21 марки — «Полишинель», «Радуга Дети», «ООО «Одежда», Cleverly, Consul, DST Desty, FH, Gulliver, Nastia, PINETTI, School life и Uni Style, «Алекс-М», «Виктория», «Росформа», CapmaN, Edelveys plus, Germiona, Lilu, Ovas и Valenti kids.
Бренды, чьи образцы были даже лучше, чем требуют ГОСТы и стандарт Роскачества, было семь — «Лидер Торг», «Наша форма», «Россиянка», «Русь», Bosser, Four&Five и Maxunior.
Проблемы с составом и качеством часто связаны с тем, что большое количество материала импортируется в Россию из Турции и Китая, рассказала президент Национального союза производителей школьной и форменной одежды Александра Алдушина. Из-за этого и сами производители не всегда знают состав ткани, из которого они шьют одежду. «Можно сказать, что это вина производителя, который шьет эти изделия. Но проверка сырья — это дорогостоящая процедура, и не всякая компания может себе это позволить. В основном к этому пришли крупные производители», — подчеркивает Алдушина.
Минпромторг и Роскачество проверяли школьную форму по 58 параметрам, уточнили в Минпромторге. Среди них — способность ткани впитывать и удерживать влагу, дышать, наличие токсичных веществ и другие. Оценивалось, и насколько форма качественно сшита, сильно ли она мнется, скатывается, легко рвется и «садится». Показатели токсичности материалов и красителей, уровень формальдегида во всех образцах были в пределах нормы, подчеркнули в министерстве. Одежду также проверяли на соответствие техническим регламентам по безопасности, ГОСТам и стандартам Роскачества.
Улучшение показателей исследования говорит об успехах совместной работы министерств, регионов и контрольно-надзорных органов, говорится в заявлении министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, которое поступило в РБК. По итогам первого исследования одежды 2016 года были прекращены действия сертификатов продукции, не прошедшей проверку. Кроме того, были отозваны аккредитации организаций по сертификации, которые выдали документы недобросовестным производителям. В этом году будут предприняты такие же меры, уточнили в Минпромторге.
Минпромторг исследует образцы школьной формы именно для младшеклассников, потому что ведомство субсидирует производство тканей для такой одежды, указала Алдушина. Всего в стране примерно 12 млн школьников, из которых около 4 млн — учащиеся начальных классов, сообщила она. По данным Ipsos Comcon, объем рынка школьной формы в 2016 году оценивался 8,5 млрд руб. в год. Российскими производителями тканей и формы для школьников в 2017 году осваиваются более 2,5 млрд руб., выделенных в 2016 году в рамках программы субсидий, указали в Минпромторге. За счет этого выпуск российских камвольных и поливискозных тканей для одежды младших школьников в этом году вырос по сравнению с 2016 годом в два раза, резюмировали в ведомстве.
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