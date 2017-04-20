Минприроды России поддержало акцию «Послание в будущее»

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Специальная капсула с посланиями интернет-пользователей будет помещена на Ледовой базе «Мыс Баранова», расположенной на острове Большевик архипелага Северная Земля, до 2042 года.Акция «Послание в будущее» проходит в Год экологии и призвана привлечь внимание общественности к технологиям будущего и их потенциалу в борьбе за сохранение экологической безопасности планеты.Цель акции – привлечь внимание к необходимости изменения потребительского отношения к освоению ресурсов планеты. Эта акция – также и технологический эксперимент по сохранению данных на цифровых носителях в экстремальных условиях, сообщает пресс-служба минлесхоза Самарской области.Фото gov.cap.ru