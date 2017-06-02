Минобрнауки сократило финансирование ремонта общежитий на 18,2%

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Российский студенческий союз обратился к Президенту России Владимиру Путину с просьбой увеличить объем финансирования и строительства студенческих общежитий, которое было сокращено по инициативе Минобрнауки России.В Федеральной целевой программе развития образования на 2016-2020 годы предусмотрено финансирование ремонта и строительства студенческих общежитий. Однако Минобрнауки России разработало проекты изменений, инициировав сокращение финансирования ремонта и строительства студенческих общежитий на 18,2%. В результате количество вводимых в эксплуатацию мест в общежитиях снизилось с 23 до 18,8 тысяч.«Сокращение программы ремонта и строительства общежитий произошло под шумок. Важно публично обсуждать не только государственные траты, но и урезание финансирования важнейших программ.В текущем учебном году произошло по меньшей мере 12 пожаров в студенческих общежитиях. В подобных историях не обходится и без пострадавших.В России необходима программа реновации студенческих общежитий.», - заявил сопредседатель Российского студенческого союза Василий Михайлов.