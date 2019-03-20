Минобрнауки РФ согласовало передачу стадиона «Заря» в оперативное управление СамГТУ
20 марта 2019 22:58
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"В связи с моим обращением Минобрнауки РФ согласовало передачу стадиона «Заря» в оперативное управление СамГТУ. Студентам Политеха стадион очень нужен. Помочь с его передачей вузу они просили меня на встрече прошлой осенью. Надеюсь, простаивать «Заря» никогда не будет" - написал Александр Хинштейн в Твиттере.
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