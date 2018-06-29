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Новости /  Общество /  Социум  

Минобороны потратит 20 млрд рублей на автоматизацию управления войсками

29 июня 2018 23:19
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Завершить закупку 32 комплектов планируется к концу ноября 2020 года.
Минобороны объявило тендеры на закупку мобильных автоматизированных систем управления войсками «Акация-М» на общую сумму 20,13 млрд руб., сообщает РБК со ссылкой на «Интерфакс». Завершить закупку 32 комплектов планируется к концу ноября 2020 года.

В концерне «Системпром» «Интерфаксу» пояснили, что система «Акация-М» может комплектоваться по-разному и, в соответствии с комплектацией, применяться на различных уровнях управления войсками — от отдельных подразделений до всех вооруженных сил государства — обеспечивая оперативное развертывание, подготовку к ведению операций и решение любых других боевых задач.

Комплекс управления обеспечивает контроль исполнения команд, передачу информации о действиях противника и обмен необходимой информацией между командным пунктом и штабом. Кроме того, в состав системы входит комплекс средств для автоматизированного управления силами авиации и ПВО.

Фото:   ТАСС
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Комментарии



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