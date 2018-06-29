Минобороны потратит 20 млрд рублей на автоматизацию управления войсками

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В концерне «Системпром» «Интерфаксу» пояснили, что система «Акация-М» может комплектоваться по-разному и, в соответствии с комплектацией, применяться на различных уровнях управления войсками — от отдельных подразделений до всех вооруженных сил государства — обеспечивая оперативное развертывание, подготовку к ведению операций и решение любых других боевых задач.Комплекс управления обеспечивает контроль исполнения команд, передачу информации о действиях противника и обмен необходимой информацией между командным пунктом и штабом. Кроме того, в состав системы входит комплекс средств для автоматизированного управления силами авиации и ПВО.Фото: ТАСС