Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у фильма "Смерть Сталина"

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В картине нашли материалы с информацией, которую запрещено распространять в России.Ранее общественные деятели направили письмо министру Владимиру Мединскому с просьбой приостановить действие прокатного удостоверения, чтобы изучить картину на предмет соответствия законодательству.Кинопрокатчик фильма, компания "Вольга" подтверждала РИА Новости, что получила прокатное удостоверение 17 января, и претензий со стороны министерства не было.Фильм "Смерть Сталина" — сатирическая комедия британского режиссера Армандо Ианнуччи о борьбе за власть в СССР после смерти генсека ЦК КПСС Иосифа Сталина в 1953 году.