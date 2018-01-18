Минкомсвязь запустила портал, который может объединить все государственные сайты

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«Мы хотим, чтобы взаимодействие с государством было ориентировано на решение задач человека и заботу о нем, занимало минимум времени, не требовало специальных знаний и долгих поисков», — указано среди целей проекта.«Запуск бета-версии портала gov.ru — это первый практический шаг в реализации принципиально нового, современного формата онлайн-взаимодействия граждан с государством. Своего рода это первый глобальный цифровой навигатор по государству», — сообщил РБК министр по вопросам «открытого правительства» Михаил Абызов.Предполагается, что пользователи смогут искать информацию на портале, сделав голосовой запрос, введя текст в поисковой строке или выбрав интересующий их пункт в каталоге. С помощью Gov.ru можно будет вызвать участкового, записаться на прием к врачу, заплатить налоги, сообщить о коррупции, застраховать дом или получить выписку из Пенсионного фонда. На промостранице указано, что пользователям не придется «долго гуглить и проверять достоверность источников». Предполагается, что портал будет также сообщать о штрафах, напоминать о голосовании, предупреждать об изменениях в погоде. Через него также можно будет проводить опросы.Для чиновников указана возможность прямой связи с гражданами.На момент запуска промостраницы каталог Gov.ru содержал данные 21 министерства, 62 ведомств и 11 сайтов.​Как пояснял ранее Козырев РБК, на gov.ru будет постепенно переноситься контент государственных сайтов и в перспективе те госпорталы, которые не аккумулируют трафик, будут закрыты. Консолидировать все госресурсы на одном сайте, по его словам, сейчас нецелесообразно, но в конечном счете идет движение к модели единого госсайта. Вопрос объединения gosuslugi.ru и других популярных сайтов с gov.ru будет рассматриваться не раньше, чем через три года, говорил он.Обновленную версию сайта разрабатывает «Ростелеком» как оператор другого государственного портала Gosuslugi.ru. Среди партнеров проекта на промостранице Gov.gosuslugi.ru также указаны «Лаборатория Артема Геллера», AIC и «дочка» «Ростелекома» «РТ Лабс». Ранее Козырев оценивал, что Gov.ru потребует около 200 млн руб. инвестиций в год. Он рассказывал, что бета-версию нового портала планируется запустить в феврале 2018 года.