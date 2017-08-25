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Министр транспорта РФ Максим Соколов посетил с рабочим визитом Самарскую область

25 августа 2017 22:42
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В своём выступлении Министр доложил о ходе подготовки транспортной инфраструктуры Самарской области к предстоящим спортивным соревнованиям.
Поездка прошла в рамках визита в регион заместителя Председателя Правительства РФ Виталия Мутко.

Максим Соколов принял участие в совещании по вопросу подготовки Самарской области к проведению ЧМ-2018. В совещании также участвовали губернатор Самарской области, представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, организаций, задействованных в подготовке в чемпионату.

В своём выступлении Министр доложил о ходе подготовки транспортной инфраструктуры Самарской области к предстоящим спортивным соревнованиям. Так, в рамках модернизации аэропорта «Курумоч» выполняется реконструкция взлетно-посадочной полосы ИВПП-2 длиной 3 км с оборудованием по III категории ИКАО, рулежных дорожек, перронов, патрульной дороги, строительство аварийно-спасательных станций, очистных сооружений, линий электроснабжения и связи. Как подчеркнул глава Минтранса, реконструкция обеспечит увеличение пропускной способности и необходимый уровень безопасности полётов. По его словам, в период проведения чемпионата пропускная способность водушных ворот Самары составит порядка 2500 пасс/час. При этом, строительная готовность объекта оценивается в 80%, ввод ВПП запланирован на декабрь текущего года.

Министр рассказал и о развитиии улично-дорожной сети. Среди объектов – реконструкция автомобильной дороги Волжский - аэропорт Курумоч и реконструкция Московского шоссе на участке от проспекта Кирова до АЗС № 115 «Роснефть» городского округа Самара, обеспечивающего подъезд к стадиону. По первому объекту все работы идут в графике, по второму наблюдается отставание, в связи с чем Министр призвал актуализировать график ликвидации отставаний, а также скорректировать рабочую документацию в части переустройства инженерных сетей.

Глава Минтранса обратил внимание на утверждённый план управления перевозками в Самаре в период соревнований. В него интегрированы операционные планы аэропорта и ж/д вокзалов. «В соответствии со Стратегией эти транспортно-планировочные документы должны быть актуализированы не позднее декабря 2017 года, в том числе с учетом опыта проведения Кубка конфедераций», – сказал М. Соколов.

Затронут вопрос закупки подвижного состава для перевозки гостей чемпионата. Городом закуплено необходимое количество транспортных средств, в том числе автобусов, работающих на газомоторном топливе, для транспортного обслуживания соревнований. Также Самарой приобретено 10 трехсекционных трамваев, благодаря которым будет обеспечена транспортная доступность стадиона. В завершение глава Минтранса рассказал о реализуемых мероприятиях по дооснащению пункта пропуска через государственную границу в аэропорту Самары.

Как сообщил Министр, Правительством Самарской области совместно с Минтрансом России разработана программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Самарско-Тольяттинской городской агломерации (ПКРТИ). Она охватывает дорожную сеть протяжённостью более 2,5 тыс. км. Целевыми показателями на 2017-2018 гг. являются доведение доли дорог в нормативном состоянии до 54%, а также сокращение более чем на 50% количества мест концентрации ДТП (со 137 до 67). Общий объём финансирования на текущий год составляет свыше 4,1 млрд рублей, из которых более 1,8 млрд - федеральные средства.

В этот же день Министр ознакомился с ходом реконструкции аэродромной инфраструктуры аэропорта «Курумоч», а также посетил строительную площадку футбольного стадтона «Самара Арена», по пути осмотрев автомобильную дорогу, обеспечивающую подъезд к спортивному объекту, сообщает пресс-служба минтранса РФ.

 

Фото:   Минтранс РФ
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