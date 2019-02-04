Министр спорта РФ Павел Колобков и Дмитрий Азаров оценили работу Центра спортивной подготовки сборных команд СО

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Вместе с губернаторомон оценил работу Центра спортивной подготовки сборных команд СО и медико-восстановительного центра для спортсменов, базирующийся в спорткомплексе "Молодежный".Здесь же расположен центр спортивного тестирования детей - это федеральный проект, который реализован АНО "Стань чемпионом".Самарская область вошла в число пилотных регионов, где открываются подобные центры.Проект позволяет выявить предрасположенность к тому или иному виду спорта. Каждый ребёнок от 6 до 12 лет бесплатно может пройти тесты на координацию,память и т.д. (всего более 45 параметров).Результаты покажут, в каком виде спорта он сможет лучше всего проявить свои способности."Проект очень интересный,- отметил Павел Колобков. - На сегодняшний день открыто 7 подобных площадок. Вместе с тем, считаем возможным скоординировать работу этих центров и центров тестирования ГТО - их в стране открыто 2,5 тысячи.""Задача - выявлять потенциально перспективных спортсменов, рекомендовать ребятам определенные виды спорта, которыми имеет смысл заниматься и где есть возможность прогресса. Это очень хороший проект, спасибо СО, что взялись за него", - подчеркнул министр спорта РФ Павел Колобков.Всего в СО подготовку спортивного резерва ведут 48 организаций (173 отделения по 60 видам спорта). Общее число занимающихся – 43,6 тысячи человек. В списки кандидатов в сборные команды РФ (олимпийские и неолимпийские вида спорта) входят свыше 800 самарских спортсменов."Проект мы взяли на вооружение в октябре прошлого года в Ульяновске, и вот он начинает работать в СО , - отметил Дмитрий Азаров .- Проект очень важен. Как известно, не бывает неталантливых детей, все дети талантливы. Часто человек не может себя реализовать, потому что изначально выбрал не тот вид деятельности или вид спорта, которым занимается. Здесь специалисты на основе научных методик помогают ребятам выбрать тот вид спорта, в котором они имеют возможность добиться наибольших успехов. Мы готовы развивать проект: есть предложения от нашего медицинского университета дополнить тесты генетическим обследованием. Мы попробуем это на территории СО, представим результаты и, может быть, это получит своё развитие уже на территории всей страны", - отметил Дмитрий Азаров, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.