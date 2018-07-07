Министр энергетики Швеции Ибрагим Байлан и глава региона Дмитрий Азаров открыли выставку в Музее модерна
7 июля 2018 18:55
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Примечательно, что в годы Великой Отечественной войны с 1941 по 1943 годы именно в особняке Курлиных располагалось эвакуированное из Москвы посольство Королевства Швеции.
В преддверии матча ¼ финала ЧМ-2018 между сборными Швеции и Англии музей в субботу днем пользовался популярностью не только среди самарцев и российских туристов, но и фанатов из Скандинавии и Британских островов.
Почетными гостями официальной церемонии открытия стали министр энергетики Швеции Ибрагим Байлан, посол Швеции в России Петер Эриксон и глава Самарского региона Дмитрий Азаров.
Сразу после осмотра экспозиции Петер Эриксон и Дмитрий Азаров пообщались с журналистами и поделились своими впечатлениями от выставки. По мнению гостей, выставка получилась интересной и познавательной, как для жителей России, так и для самих шведов.
Конечно, не могли обойтись и без футбольной темы. Так, к примеру, Ибрагим Байлайн сделал прогноз на матч между Швецией и Англией, по его мнению скандинавы одержат победу со счетом 2:1.
Вообще же, представители Королевства высоко отметили роль ЧМ-2018 для знакомства с Россией. "Я второй раз в Самаре, очень рад сюда вернуться. В прошлом году мы приезжали сюда в составе деловой миссии, были дипломаты, бизнесмены. А сегодня по улицам города гуляют тысячи обычных шведов, завязываются настоящие человеческие контакты", — заметил Петер Эриксон.
Дмитрий Азаров добавил, что в Самаре всегда рады гостям: "Хотелось бы поблагодарить всех наших гостей за то, что нашли возможность побывать в Самаре. Мы же со своей стороны создали все условия, чтобы болельщики со всего мира чувствовали себя здесь комфортно. И нам это удалось сделать".
Глава региона добавил, что несмотря на то, что сегодня в Самаре проходит последний матч в рамках ЧМ-2018, повода для грусти нет. Он сообщил, что уже сейчас есть планы по организации всевозможных фестивалей на следующий год. "Уверен, что мы и в будущем будем создавать в Самаре новые поводы для мировых событий в нашем городе", — подчеркнул Дмитрий Азаров.
Глава региона подвел и промежуточные итоги от проведения ЧМ-2018 в областной столице: "Создав высочайшую планку по организации мероприятий, чистоты и порядка в городе, благоустройства, мы должны держать эту планку и в дальнейшем. Десятилетия нас будет радовать то наследие, которое после себя оставит чемпионат. Это и стадион, это и отремонтированные больницы, и транспортные артерии, и многое другое. Чемпионат мира дал городу новый импульс для развития", передает Волга Ньюс.
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