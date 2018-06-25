Министр экономразвития РФ Максим Орешкин обсудил с предпринимателями региона совершенствование условий ведения бизнеса

247

25 июня состоялся рабочий визит в Самару министра экономического развития Российской Федерациипрезидента общественной организации «Деловая Россия»Руководители федеральных ведомств провели совместную встречу с активом регионального отделения «Деловой России», в их числе – наиболее активные представители бизнес-сообщества Самарской области. Встреча проходила при поддержке правительства Самарской области.Приветствуя гостей и бизнес-сообщество от лица главы региона, врио вице-губернатора – министра экономическогоразвития, инвестиций и торговли Самарской областипоблагодарил представителей «Деловой России» за активную позицию, совместную продуктивную работу по созданию инвестиционного климата региона и выразил надежду на конструктивное обсуждение проектов в рамках встречи.Напомним, ранее в своем послании глава регионауделил особое внимание развитию бизнеса и необходимости сосредоточиться на развитии предпринимательства на каждой отдельной территории с учетом мнения активного предпринимательского сообщества.На встрече с федеральным министром более 80 бизнесменов задали свои вопросы о насущных проблемах, которые требуют решения нафедеральном уровне.н в ходе встречи выразил готовность поддержать предложения самарского бизнеса по усовершенствованию условий ведения бизнеса.Тема экспорта вызвала живое обсуждение среди участников встречи. Максим Орешкин и Алексей Репик выразили готовность оказать поддержку российским экспортерам для повышения их конкурентоспособности на мировом рынке, а также разработать ряд мер на федеральном уровне: в частности, пересмотреть налоговые льготы, расширить перечень выставок с российским участием.прокомментировал: «Сейчас мы возвращаемся к старой идее – сильная Россия. Это Россия с диверсифицированнойэкономикой. Нужно найти те ниши, где мы можем работать конкурентоспособно, не уступать в качестве и издержках зарубежнойпродукции. Единственная проверка качества импортозамещения - работа на экспорт. Это сигнал всем потребителям, что продукция хороша».Максим Орешкин в свою очередь отметил важность развития экспорта медицинских услуг из России: «Экспорт медицинских услуг,медицинский туризм станут важной неотъемлемой частью российского экспорта услуг».Федеральный минэкономразвития в ближайшее время рассмотрит меры по совершенствованию этой сферы российского рынка услуг, сообщает пресс-служба облправительства.