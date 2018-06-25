Министр экономразвития РФ Максим Орешкин обсудил с предпринимателями региона совершенствование условий ведения бизнеса
25 июня 2018 21:49
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президента общественной организации «Деловая Россия» Алексея Репика.
Руководители федеральных ведомств провели совместную встречу с активом регионального отделения «Деловой России», в их числе – наиболее активные представители бизнес-сообщества Самарской области. Встреча проходила при поддержке правительства Самарской области.
Приветствуя гостей и бизнес-сообщество от лица главы региона Дмитрия Азарова, врио вице-губернатора – министра экономического
развития, инвестиций и торговли Самарской области Александр Кобенко поблагодарил представителей «Деловой России» за активную позицию, совместную продуктивную работу по созданию инвестиционного климата региона и выразил надежду на конструктивное обсуждение проектов в рамках встречи.
Напомним, ранее в своем послании глава региона Дмитрий Азаров уделил особое внимание развитию бизнеса и необходимости сосредоточиться на развитии предпринимательства на каждой отдельной территории с учетом мнения активного предпринимательского сообщества.
На встрече с федеральным министром более 80 бизнесменов задали свои вопросы о насущных проблемах, которые требуют решения на
федеральном уровне.
Максим Орешкин в ходе встречи выразил готовность поддержать предложения самарского бизнеса по усовершенствованию условий ведения бизнеса.
Тема экспорта вызвала живое обсуждение среди участников встречи. Максим Орешкин и Алексей Репик выразили готовность оказать поддержку российским экспортерам для повышения их конкурентоспособности на мировом рынке, а также разработать ряд мер на федеральном уровне: в частности, пересмотреть налоговые льготы, расширить перечень выставок с российским участием.
Алексей Репик прокомментировал: «Сейчас мы возвращаемся к старой идее – сильная Россия. Это Россия с диверсифицированной
экономикой. Нужно найти те ниши, где мы можем работать конкурентоспособно, не уступать в качестве и издержках зарубежной
продукции. Единственная проверка качества импортозамещения - работа на экспорт. Это сигнал всем потребителям, что продукция хороша».
Максим Орешкин в свою очередь отметил важность развития экспорта медицинских услуг из России: «Экспорт медицинских услуг,
медицинский туризм станут важной неотъемлемой частью российского экспорта услуг».
Федеральный минэкономразвития в ближайшее время рассмотрит меры по совершенствованию этой сферы российского рынка услуг, сообщает пресс-служба облправительства.
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