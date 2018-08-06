Министр экономического развития РФ Максим Орешкин поддержал идею проведения стратегических сессий
6 августа 2018 19:11
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Самара уже не в первый раз становится местом проведения масштабных экономических форумов. Так, на днях в отеле Lotte министерство экономического развития РФ проводило семинар-совещание по обсуждению новых национальных проектов — по производительности труда и по поддержке малого и среднего бизнеса, в котором принимали участие руководители экономических блоков правительств 56 регионов страны.
Обсуждение коснулось и корректировки стратегии социально-экономического развития Самарской области, к которой в ходе стратегических сессий власти привлекают как экспертов, профессионалов, так и представителей общественности, неравнодушных граждан с активной жизненной позицией.
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин так прокомментировал работу стратегических сессий:
"Наша страна сегодня нацелена только вперед, на движение в будущее, равно как и Самарская область. Работа, которую проводит сейчас глава региона с муниципалитетами на местах, как раз соответствует этой цели. Очень важная задача — скоординировать эти действия, чтобы развитие области, страны в целом соответствовало мнению и желаниям людей. Такой ответ с одной стороны лаконичен, с другой емко характеризует ту работу, которую проводят региональные власти".
Глава региона Дмитрий Азаров отметил, что участие людей в корректировке стратегии имеет принципиальный характер: "Стратегия будет реализуема, только если она учитывает мнения людей, если она основана на тех идеях, которые формулирует само общество — жители Самарской области".
Руководитель области уточнил, что к работе над стратегией необходимо привлекать экспертов, специалистов, и подчеркнул: "Идеи формулируют люди, которые здесь живут. Цели ставят они. Иначе любая разработанная стратегия останется красивым научным документом, не имеющим никакого отношения к реальной жизни".
По мнению главы региона, Самарская область сможет двигаться опережающими темпами при следующих условиях: если цели будут определены и если общество будет поддерживать работу по достижению этих результатов.
"Конечно, шансов на то, что все включатся в эту работу, если они сами определили эти цели, гораздо больше. Тогда сообща мы действительно можем развивать регион опережающими темпами, занимать лидерские позиции. На это Самарская область по праву может рассчитывать. У нас все для этого есть", — отметил Дмитрий Азаров, передает Волга Ньюс.
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