Министр Михаил Абызов совместно с Дмитрием Азаровым проведут публичное обсуждение правоприменительной практики территориальных контрольно-надзорных органов

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В пятницу, 10 ноября Самару посетит Министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов для участия в публичном обсуждении правоприменительной практики территориальных контрольно-надзорных органов.Напомним, что оптимизация контрольно-надзорной деятельности является одним из приоритетных направлений деятельности Открытого правительства.В рамках своего визита Михаил Абызов 10 ноября примет участие в публичном обсуждении правоприменительной практики территориальных контрольно-надзорных органов – участников реформы государственного контроля надзора – по Самарской области (начало в 10.30, конференц-зал Правительства Самарской области Молодогвардейская, 210)». В мероприятии примет участие врио Губернатора Самарской области Дмитрий Азаров. Также в мероприятии будут участвовать: Заместитель главы МЧС Сергей Кададов, Заместитель руководителя ФНС Даниил Егоров, руководитель Управления ФНС по Самарской области Александр Вихров, заместитель руководителя Роспотребнадзора Ирина Брагина, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Самарской области Евгений Борисов.Прямая трансляция мероприятия будет осуществляться на сайте Правительства Самарской области www.samregion.ru, на телеканале «Губерния» и на сайте телеканала «Губерния» www.guberniatv.ruЗатем в 14.30 Министр РФ примет участие в общественных слушаниях по проекту рекомендаций по реализации принципов и механизмов (инструментов) открытости деятельности органов государственной власти и МСУ в Самарской области в Международном институте рынка (ул. Аксакова, 21).Методические рекомендации призваны систематизировать цели, задачи, принципы и инструменты открытости органов власти и направлены на совершенствование механизмов взаимодействия и обратной связи с институтами гражданского общества. Внедрение механизмов открытости направлено на повышение удовлетворенности граждан качеством государственного и муниципального управления и рост доверия населения к власти.После этого в 16.15 на базе Стартап-центра Самарского университета (Молодогвардейская, 151) Михаил Абызов откроет демонстрационную сессию, в рамках которой будут представлены проекты выпускников акселератора «Форсаж» и Курса Интернет предпринимательства (ФРИИ). Министр расскажет о ключевых проектах Открытого правительства, актуальных проблемах повышения открытости системы государственного управления, о роли открытых данных в формировании цифровой экономики и цифровой трансформации государства и общества.В сессии примет участие более 70 представителей студенческой и предпринимательской аудиторий, заинтересованных в совершенствовании предпринимательского климата, внедрении инноваций в сфере государственного и муниципального управления, повышении доступности ценной государственной информации.Программой визита Михаила Абызова в этот же день в 17.20 запланировано посещение компании ООО «Открытый код» (ул. Ярмарочная, д. 55, 14 этаж).