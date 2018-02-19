Минфин предлагает отменить принятую совсем недавно поправку к закону об ОСАГО

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В РСА свое согласие отменить поправку объясняют тем, что на практике страховщики столкнулись с трудностями, т.к. порой бывает трудно определить виновную сторону с двумя участниками ДТП. А если участников ДТП будет больше – то определить виновника будет еще труднее.В случае, если страховая компания будет оплатить всем участникам ДТП в условиях, когда вина не определена, то позже те водители, что необоснованно получили выплату, должны будут ее предположительно возвращать. Если подобная мера будет реализована, она будет непопулярна у водителей.Поправка к закону об ОСАГО была одобрена в Госдуме в прошлом году. Она направлена на упрощение процедуры оформления ДТП по европротоколу. Для этого предлагалось фиксировать всю информацию о произошедшем ДТП через специальное мобильное приложение. Также предлагалось увеличить максимальную сумму выплат. Для регионов ее могли увеличить с 50 тысяч до 100 тысяч рублей. Планировалось, что нововведения, принятые ранее в Госдуме, должны вступить в силу с 1 июня 2018 года.Фото из открытых источников