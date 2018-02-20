Минфин объяснил снижение порога беспошлинного ввоза посылок из-за границы

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«Определение порога беспошлинного ввоза посылок из-за рубежа относится к компетенции органов управления Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Соответственно, решение о постепенном снижении порога принято Евразийской экономической комиссией, а не Россией и не Минфином в частности. Данное решение [Евразийской экономической комиссии] (ЕЭК) вводит единую для ЕАЭС верхнюю планку беспошлинного ввоза, сохраняя возможность ее снижения на национальном уровне», — уточнили в пресс-службе.Отмечается, что уже разработан проект решения совета ЕЭК о том, что к 2020 году порог беспошлинного ввоза товаров из-за границы постепенно будет снижен до €200 за одно отправление. Одновременно будет понижена и ставка таможенной пошлины — до 15%.Сейчас допускается беспошлинный ввоз посылок в Россию из зарубежных интернет-магазинов на €1 тыс. в месяц. При превышении взимается единая ставка таможенной пошлины в 30%.Ранее 20 февраля замглавы Минфина Илья Трунин рассказал «РИА Новости», что покупки россиян, сделанные в зарубежных интернет-магазинах на сумму более €500, с 2019 года будут облагаться пошлиной по ставке 15%. Начиная с 2020 года такая ставка будет действовать для посылок дороже €200. При получении посылки таможенный сбор платить не придется, он будет включаться в стоимость товара.С 1 января текущего года вступил в силу новый Таможенный кодекс ЕАЭС, в связи с чем власти решили, что «один из самых высоких в мире порогов» беспошлинного ввоза товаров в международных посылках, который сейчас есть в России, будет снижаться, пояснил замминистра. ​Сейчас этот порог для зарубежных посылок такой же, как и для товаров в багаже авиапассажиров: тем, кто ввозит товары дороже €1 тыс., придется заплатить 30-процентную пошлину.В мае 2017 года в ЕАЭС заявили о планах снизить с €1500 до €500 максимальную стоимость товаров для личного пользования, которые можно будет ввозить на территорию стран союза.В конце сентября власти России предлагали обложить пошлинами интернет-покупки для личного пользования дороже €20. Такие предложения содержались в ​проекте федерального бюджета. Сейчас в России лимит беспошлинного ввоза интернет-покупок составляет €1 тыс. за один месяц.