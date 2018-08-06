Милонов призвал не сажать молодёжь за репосты, а исключать из вузов

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— Я считаю, что сажать за это, конечно, нельзя. Мозгов тюрьма не прибавляет. Из института его, конечно, надо выгнать, потому что бесполезно ему там учиться, ничему до сих пор не научился, — приводит АГН "Москва" слова Милонова.Милонов отметил, что негатив от публикации будет независимо от того, как именно человек действует — репостит сообщение или высказывает своё мнение.